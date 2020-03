Sponsoren: Augsburger Panther erhalten ein erstes starkes Signal

Die Augsburger Panther erhalten in einer momentan für alle schwierigen Situation ein erstes starkes Signal aus ihrem Sponsorenpool: Jahn & Partner verlängert sein umfassendes Werbepaket frühzeitig bis Ende der Saison 2021/22.

Thomas Jahn, Inhaber von Jahn & Partner, hält mit seinem Unternehmen somit in den beiden kommenden Spielzeiten am Engagement mit einer eigenen Unternehmensloge, Werbung am LED-Würfel, Bandenwerbung, der Logointegration auf den Getränkebechern im CFS, diversen Verlosungen für Fans und einer Anzeige im Panthermagazin 1878 INSIDE sowie mit Eiswerbung auf einem Bullykreis fest. Seit Juli 2019 gehört Jahn & Partner zu den Premiumsponsoren der Augsburger Panther. Die Partnerschaft mit dem gesellschaftsunabhängigen Versicherungs- und Finanzdienstleister mit Sitz in Mering besteht seit der Saison 2014-15 und wurde seitdem beständig ausgebaut.

Wie schon in den vergangenen Spielzeiten beteiligte sich Jahn & Partner darüber hinaus auch in der Hauptrunde 2019-20 an der Trikotsponsoring-Aktion „Im Rampenlicht“ und zierte mit seiner J & P-Raute bei den Heimspielen im Februar die Brust der Panthertrikots. Zu Gunsten des Tierschutzes wurden im Rahmen der Rampenlicht-Spiele für die beiden eingetragenen Vereine Tierische Herzen und SpecialDogs zudem 12.000 Euro Spenden erzielt. Ähnliche Aktionen wird es auch in den nächsten beiden DEL-Saisonen geben, Thomas Jahn hat auch diese Vereinbarung verlängert.

Jahn & Partners Hauptsponsoring im mittlerweile knapp 700 Mitglieder umfassenden Junior Pantherclub wurde bereits vor einiger Zeit bis zum Jahr 2025 verlängert.

Leo Conti, Marketing-Manager der Panther: „Thomas Jahn hat mich spontan kontaktiert und uns eigeninitiativ seine Unterstützung bis Ende der übernächsten Saison zugesichert. In einer Phase, in der wir nicht wissen, welche Auswirkungen die weltweite Corona-Krise auf unsere vielen treuen Werbepartner haben wird, freuen wir uns über ein solch frühzeitiges und langfristiges Bekenntnis zu unserem Club umso mehr. Wir haben Thomas und seinem Team einmal mehr für seine tolle Unterstützung zu danken“, so Leo Conti.

„Ich weiß, wie wichtig wirtschaftliche Planungssicherheit für die Augsburger Panther ist. Es ist mir wichtig, den Club nicht nur kurzfristig zu unterstützen, sondern in schwierigen Zeiten perspektivisch an seiner Seite zu stehen. Mein einziger Wunsch ist nun, dass wir alle gesund bleiben, Rücksicht aufeinander nehmen und hoffentlich bald wieder Normalität in unser aller Leben einkehrt“, so Thomas Jahn.