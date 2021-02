Augsburger Panther erkämpfen sich einen Sieg über München

Nach zwei Siegen in Folge konnten die Augsburger Panther heute auch einen dritten folgen lassen. Nach einer bärenstarken kämpferischen Leistung bezwang der AEV den EHC Red Bull München mit 2:1 n.v.

Nach zwei Siegen in Folge konnten die Augsburger Panther zuletzt auf einen der Playoff-Ränge springen. Auch wenn die Aufgabe am Mittwochabend im Derby gegen München erneut eine große war, wollte der AEV den vierten Rang natürlich verteidigen.

Augsburg beschränkte sich dabei gegen das torgefährlichste Team der Liga nicht nur auf die eigene Defensive. Von Minute zu Minute kamen sie selbst besser ins Spiel und zu guten Gelegenheiten. EHC-Keeper Aus den Birken bekam so reichlich Gelegenheiten um sich auszuzeichnen. Wenn man den Hausherren in dieser Phase einen Vorwurf machen konnte, dann dass sie hier noch nicht in Führung gegangen waren. Es war ein starkes Auftaktdrittel der Panther.

Augsburg wehrt sich

Es war ein interessantes, temporeiches Eishockeyspiel. Beide Mannschaften schenkten sich hier nichts. Nach vorne sollte beim AEV nach dem ersten Seitenwechsel allerdings nicht mehr allzu viel funktionieren. Das Team aus der Landeshauptstadt war nun am Drücker, für die Panther ging es nun darum sich gegen den Sturmlauf zu wehren. Mit einer guten Defensivleistung und einem starken Olli Roy im Tor sollte dies lange klappen, aber halt nicht bis zur Sirene. Dreieinhalb Minuten vor der Pause konnte Seidenberg die Gäste in Führung bringen. Unverdient war diese zu diesem Zeitpunkt nicht, Augsburg hatte im Mittelabschnitt bis dahin nur ein einziges Mal auf das Münchner Tor geschossen. Der zweite Versuch zappelte dann allerdings im Tornetz. EHC-Angreifer Linder hatte die Scheibe im eigenen Drittel verloren, Augsburgs vierte Reihe daraufhin nicht lange gefackelt. Über Eisenmenger und Lambacher war die Scheibe zu Sternheimer gekommen. Der gebürtige Augsburger erwischte Aus den Birken mit einem Flatterschuss über die Schulter kalt.

Nachdem das Münchener Desinfektionsteam die Gästebank gereinigt hatte ging es mit diesem Remis in die letzten zwanzig Minuten. Für das Team von Trainer Tray Tuomie ging es dabei weiterhin in erster Linie darum die eigene Kiste „sauber“ zu halten. Die Mannschaft zeigte an diesem Abend eine ausgezeichnete kämpferische Leistung. Gerade gegen Ende der regulären Spielzeit benötigte sie aber auch das Glück des tüchtigen, als der Puck mehrmals nur knapp am Pfosten vorbeischlitterte. Am Ende sollten die Panther das 1:1 bis zum Ende halten, der Sieger des Zusatzpunktes musste in der Overtime gefunden werden. Fast wären die fünf Minuten der Bonuszeit abgelaufen gewesen, als AEV-Verteidiger Valentine alleine auf das Tor der Oberbayern zulief und Aus den Birken zur Entscheidung tunnelte. Es war der dritte Sieg in Serie. Der 4.Rang wurde gefestigt. Bereits am Montag (18:30 Uhr) treffen die beiden Clubs dann wieder aufeinander.