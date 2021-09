Augsburger Panther | Erstes Heimspiel nach 559 Tagen – Das sollten sie beachten

Am Freitag, 17. September 2021 feiern wir nach 559 Tagen beim Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters die langersehnte Rückkehr der Pantherfans.

Doch die Saison 2021-22 ist eine besondere, viele Dinge sind noch nicht wieder so, wie sie es vor der Pandemie waren. Unter www.aev-panther.de/corona-faq haben wir unter Einhaltung der 14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung die wichtigsten Punkte rund um den Stadionbesuch zusammengestellt.

Dauerkarten

Die Dauerkarten 2020-21 wurden technisch in die Saison 2021-22 verschoben. Auch wenn auf der Plastikkarte also eine alte Saison (20-21) steht, so gelten die Karten in dieser Spielzeit nun endlich uneingeschränkt.

Beim ersten Heimspiel am Freitag öffnet der exklusive Dauerkarteneingang ausnahmsweise bereits 120 Minuten vor Spielbeginn (17:30 Uhr). In der ersten halben Stunde des Einlasses kann zur Entzerrung der Einlasssituation zusätzlich der Eingang Süd von unseren Dauerkarteninhabern (neben dem DK-Eingang) genutzt werden.

3G & Ausweispflicht

Neben einem amtlichen Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass, Kinderreisepass oder ein Schülerausweis) und einer gültigen Eintrittskarte benötigt jeder Besucher einen Nachweis über mindestens ein 3G-Kriterium (geimpft, genesen oder getestet). Wir bitten darum, diese Nachweise beim Einlass zusammen mit einem eventuellen Ermäßigungsnachweis bereitzuhalten und dem Einlasspersonal unaufgefordert vorzuzeigen.

Einzeltickets

Einzeltickets sind online unter www.panthertickets.de, im 1878 SHOP (Di-Do 17-19 Uhr, Fr. 13-17 Uhr) sowie an der Tageskasse (öffnet jeweils zwei Stunden vor Spielbeginn) erhältlich. Zur Vermeidung von langen Wartezeiten bitten wir jedoch dringend, die Tickets online zu buchen. Da bei externen Vorverkaufsstellen aus technischen Gründen keine Personalisierung der Tickets vorgenommen werden kann, sind diese vom Verkauf ausgeschlossen.

Die Eingänge für Tageskarten öffnen am 17. September ausnahmsweise bereits 90 Minuten vor Spielbeginn (18 Uhr).

Kontaktnachverfolgung

Der Ticketverkauf findet vorzugsweise online statt, weil dort die Daten des Käufers vollumfänglich digital erfasst werden. Jeder Käufer ist beim Kauf ab zwei Tickets verpflichtet, die relevanten Kontaktdaten (Vor- und Nachname, Anschrift, Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse) der weiteren Besucher für die jeweiligen Eintrittskarten auf Nachfrage herauszugeben. Bei einer nachweisbaren Infektion eines Besuchers des Curt-Frenzel-Stadions mit COVID-19 müssen die Kontaktdaten genannt werden können. Dies gilt auch für Dauerkartenbesitzer, falls diese ihre personalisierte Karte weitergeben.

Maskenpflicht

Da im CFS auf die Wahrung von Mindestabständen verzichtet wird, gilt im gesamten Innenbereich sowie in allen Eingangsbereichen (auch im Freien) eine prinzipielle Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske. Empfohlen werden FFP2-Masken, es werden aber auch OP-Masken akzeptiert. Für Grundschülerinnen und -schüler genügt eine textile Mund-Nasen-Bedeckung. Bei Erwachsenen werden textile Masken keinesfalls akzeptiert. Um das generelle Mitführen einer Reservemaske wird gebeten.