Augsburger Panther-Fans müssen auf Dauerkarten-Verkauf warten

Später denn je starten die Augsburger Panther in diesem Jahr den Dauerkartenverkauf für die kommende Saison. Klar ist, dass der Treue- und Aktionszeitraum erst mit der feststehenden Ligazugehörigkeit in Abhängigkeit von den Playoffs der DEL2 starten wird. Nachdem so sportlich unter Umständen erst Ende April Klarheit herrschen wird, kann der Verkauf frühestens im Mai starten.

Sowohl die Tages- als auch die Dauerkartenpreise würden sich zwischen DEL und DEL2 unterscheiden. Bei der Kalkulation der Preise für Saisontickets kommt hinzu, dass für beide Ligen mit einer unterschiedlichen Anzahl an Heimspielen gerechnet wird. Während die DEL in der Saison 2023/24 wieder auf 14 Teams (26 Heimspiele) reduziert, gehen in der DEL2 kommende Spielzeit 15 Teams (28 Heimspiele) an den Start.

Geschäftsführer Maximilian Horber: „2022/23 haben wir den drittbesten Zuschauerschnitt unserer 29-jährigen DEL-Geschichte vorzuweisen. Das zeigt eindrucksvoll, welches Fanpotential in Augsburg trotz schwieriger Zeiten vorhanden sind. Es freut uns sehr, dass uns in den vergangenen Tagen trotz des drohenden Abstiegs verstärkt Nachfragen zur neuen Dauerkarte erreichen. Wir möchten allerdings hundertprozentige Klarheit haben, in welcher Liga wir schlussendlich starten werden. Die verschiedenen Preismodelle sind vorbereitet und werden unseren Dauerkartenbesitzerinnen und -besitzer rechtzeitig vor Beginn des Treue- und Aktionszeitraumes zugehen. Selbstverständlich sind alle Sitzplätze aus der letzten Saison bis auf Weiteres reserviert.“

Neben angepassten Preisen wird es im Ticketing zur kommenden Saison zu weiteren Neuerungen kommen. So können die Panther über einen neuen Online-Ticketshop, unterstützt von ihrem Partner Ticketmaster, auch erstmalig die komplette Onlinebuchung der Dauerkarte mit vielen verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten anbieten. Ebenso neu ist dann die nachhaltige, digitale Dauerkarte für das Smartphone-Wallet. Bei komplettem Verzicht auf eine Plastikkarte kann jeder Fan sogar zehn Euro je Dauerkarte sparen. Zudem wird es möglich sein, die Dauerkarte komplett online zu verwalten und so zum Beispiel weiterzuleiten oder auf einem eigenen Zweitmarkt anzubieten. Auch zu diesen und weiteren Neuerungen informiert das Ticketing der Augsburger Panther rechtzeitig und umfassend.