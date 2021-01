Augsburger Panther feiern wichtigen Heimsieg gegen Straubing

Die Augsburger Panther zogen mit einem 3:2-Sieg im direkten Duell an Straubing vorbei und haben den Anschluss an die Playoff-Ränge hergestellt. Mann des Abends war Simon Sezemsky mit zwei Treffern.



Das Ziel für heute Abend war klar: Mit einem Sieg im Duell mit Straubing wollten die Augsburger Panther an den Tigers vorbeiziehen und den Anschluss zu den Playoff-Rängen schaffen. Olivier Roy ersetzte für diese Aufgabe den zuletzt gut aufgelegten Markus Keller im Tor. Der Kanadier hatte seit dem vierten Spieltag verletzungsbedingt nicht eingreifen können.

Endlich trifft auch Sezemsky wieder

In diesem möglicherweise bereits richtungsweisenden Spiel nahmen die Schwaben früh das Heft des Handelns in die Hand. Die Führung hatte sich der AEV verdient. Nachdem Lamb noch am Pfosten gescheitert war, klingelte es vier Minuten vor der Pausensirene doch im Tor der Niederbayern. Sezemsky hatte im Powerplay abgezogen, der Schuss von Daschner noch leicht abgefälscht den Weg über die Linie gefunden. In der letzten Saison war der Verteidiger noch die eingebaute Torgarantie, in dieser Spielzeit war es sein erster Treffer gewesen. Ein Befreiungsschlag per Schlagschuss hatte die Panther in Führung gebracht.

Sternheimer bringt den AEV in Führung

Diesen Schwung konnte Augsburg mit in das Mitteldrittel transportieren. Die Tigers kamen erst im weiteren Verlauf besser ins Spiel, und zum Ausgleich. Die AEV-Defensive hatte Mouillierat vor Roy freistehen lassen, der kein Problem hatte die Anzeige auf 1:1 zu stellen. Exakt zwei Minuten später hatten die Panther aber schon die passende Antwort parat. Nach einem schnellen Konter war die Scheibe irgendwie zu Sternheimer gekommen, der Robson mit einem gezielten Schuss keine Abwehrchance ließ. Auch für den gebürtigen Augsburger war es der erste Saisontreffer.

Dank zweitem Sezemsky-Treffer vorbei an Straubing

Geschlagen waren die Niederbayern aber natürlich noch lange nicht. Während die Hausherren nach dem letzten Seitenwechsel die Entscheidung suchten, drängten die Tigers auf den Ausgleich. Nachdem Brandt knapp 12 Minuten vor dem Ende Roy mit einem Distanzschuss überrascht hatte, war die Partie wirklich wieder ausgeglichen. Doch kaum hatte Stadionsprecher Ingo Weighardt den Torschützen durchgesagt, waren die Augsburger in Person von Sezemsky wieder zur Stelle. Sein zweiter Treffer sollte am Ende der Siegbringer sein.

Mit diesem Dreier ist der Anschluss auf Schwenningen auf dem vierten Tabellenplatz der DEL-Südgruppe geschafft. Am Montag treten die Augsburger Panther bei den Wild Wings an, mit einem weiteren Erfolg könnte die Tuomie-Truppe auch die Schwarzwälder überholen.

AEV: Roy, Keller Lamb, Haase, Tölzer, Valentine, Rogl, Bergman, Sezemsky – Sternheimer, Payerl, LeBlanc, Stieler, Trevelyan, Max Eisenmenger, Clarke, Miller, Lambacher, Hafenrichter, Kristo, Abbott

Tore: 1:0 Sezemsky (Haase/Clarke) 16., 1:1 Mouillierat (Tropp) 29., 2:1 Sternheimer (Payerl) 32., 2:2 Brandt (Laganiere) 48., 3:2 Sezemsky (Stieler/Valentine) 49.,

Schiedsrichter: Huunius, Iwert| Schwenk, Tschirner Strafzeiten: Augsburg 8 – Straubing 12

Zuschauer: keine Zuschauer zugelassen