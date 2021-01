Augsburger Panther finden nicht in die Spur – AEV verliert auch gegen Nürnberg

Vier Spiele, vier Niederlagen. Die bisherige Saison-Bilanz der Augsburger Panther liest sich nach dem Heimspiel gegen Nürnberg niederschmetternd. 1:4 hieß es heute am Ende.

Die Augsburger Panther waren mit drei Niederlagen in die DEL-Saison gestartet. Immer wieder hatte die Mannschaft von Tray Tuomie zu einfache Tore bekommen und sich selbst in der gegnerischen Zone zu wenig gefährlich gezeigt. Auch im ersten Spiel des neuen Jahres sollte sich daran nichts ändern. Zu Gast im Curt-Frenzel-Stadion waren heute die Nürnberg Icetigers, die wie der AEV bisher noch keinen Sieg in dieser besonderen Saison verbuchen konnten. Heute zeigte sich das Team aus der Frankenmetropole als das reifere.

Besonders im Startdrittel vergaben die Schwaben eine Vielzahl guter Möglichkeiten, zudem hatte Nürnbergs Keeper Treutle einen guten Tag erwischt. Die Gäste hatten in den ersten zwanzig Minuten kaum eine Rolle gespielt. Dies änderte sich nach dem ersten Seitenwechsel.

Nicht einmal vier Minuten waren nach der Pause gespielt, als die Panther Adams mutterseelenalleine vor dem eigenen Tor gewähren ließen. Das 0:1 war heute der Anfang vom Ende. Nachdem sich Tölzer zwei Minuten später den Puck zu einfach vom Kandidier stibitzen ließ, stand es bereits 0:2. Als wenig später zu allem Überfluss Augsburgs Torhüter Roy verletzt vom Eis musste, wurden die Sorgenfalten immer größer. Sein Vertreter Markus Keller musste kurz nach seiner Einwechslung die Scheibe bereits ebenfalls aus dem Netz fischen. Fox hatte einen Gilbert-Schuss unhaltbar ins Tor abgefälscht. Wieder einmal hatten es die Augsburger den Gegner zu leicht gemacht, um zu einem Torerfolg zu kommen.

Sie versuchten es im letzten Abschnitt nochmals, doch durchschlagenden Erfolg. Besser machte es der frühere AEVler Daniel Schmölz, der fünf Minuten vor dem Ende für seinen neuen Arbeitgeber erhöhen konnte. Der Treffer von Clarke kurz vor dem Ende war nicht mehr als Ergebniskorrektur. Die nächste Gelegenheit es besser zu machen bietet sich bereits am Mittwoch, wenn die Panther am Dreikönigstag in Straubing antreten. Bleibt nur die Frage, ob die Zeit reichen wird die Baustellen zu bearbeiten. Torgefährlichkeit und ein verbessertes Abwehrverhalten. Es gibt einiges zu tun.