Aufgrund der Coronavirus-Welle wurde die Eishockeysaison vorzeitig beendet. Die Augsburger Panther gaben heute bekannt, wie die Fans ihr Geld bereits gekaufte Tickets für das morgen geplante Spiel gegen Ingolstadt zurückbekommen. Ein Fanvertreter hat derweil eine Aktion zugunsten des Vereins ins Leben gerufen.

Die Augsburger Panther hatten sich als Tabellen-10. für die 1. Playoff-Runde qualifiziert. Am morgigen Freitag wäre man im Curt-Frenzel-Stadion auf Ingolstadt getroffen, doch aufgrund der Coronavirus-Welle wurde die Saison abgebrochen. Es finden keine weiteren Spiele mehr statt. Allen Dauerkartenbesitzern, die ihre persönliche Reservierung für Spiel 2 der 1. Playoff-Runde bereits gebucht haben sowie allen Einzelkartenkäufern wird der Kaufbetrag selbstverständlich zurückerstattet. Bezüglich der genauen Modalitäten informieren die Augsburger Panther in den kommenden Tagen ausführlich. Sie befinden sich in enger Abstimmung mit dem Partner Ticketmaster und arbeiten auf eine für alle Beteiligten beste Lösung hin. Der 1878 SHOP hat vorübergehend geschlossen, wird für die Rückabwicklung der Ticketkäufe, einen Ausrüstungsverkauf sowie besondere Fanartikelangebote aber nochmals geöffnet.

Fan ruft Spendenaktion ins Leben

Der von vielen Fans bereits angebotene Verzicht auf die Rückerstattung wird aus buchhalterischen Gründen nicht möglich sein. Natürlich obliegt es aber jedem Kartenkäufer, den zurückerstatteten Kaufbetrag zum Beispiel an den Augsburger EV zu spenden und so die aufwändige Nachwuchsarbeit unseres Stammvereins zu unterstützen.

Genau in diese Richtung geht eine von AEV-Fan Dennis Pichler ins Leben gerufene Aktion.

„Liebe Eishockeyfans,

leider mussten in Folge der Ausbreitung des Corona-Virus die diesjährigen Playoffs in der DEL abgesagt werden. Für das Heimspiel der ersten Playoffrunde gegen den ERC Ingolstadt am 13.03.2020 wurde bereits innerhalb weniger Stunden AUSVERKAUFT gemeldet. Die Eintrittsgelder für die bereits bestellten Tickets werden in den kommenden Tagen zurückerstattet,…“ und weiter

„Lasst uns als AEV-Familie etwas gutes tun und den Anlass nutzen unseren Nachwuchs zu unterstützen!

Wenn jeder der 6179 Ticketbesitzer nur 1 EUR von seinem erstatteten Geld spenden würde, kann der Augsburger Eislaufverein hiervon bereits sehr profitieren und dafür sorgen, dass auch künftig junge Talente von früh auf eine tolle Ausbildung in Augsburg genießen. Natürlich steht es auch jedem frei einen größeren Betrag zu spenden.“, so der begleitende Text der auf der Internetplattform gofundme.com veröffentlichten Spendenaktion.