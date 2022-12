Die Augsburger Panther müssen ein Null-Punkte-Wochenende verbuchen. Nach einem vor allem defensiv schwachen Auftakt gab es nach der Niederlage in Iserlohn vor eigenem Publikum gegen die Düsseldorfer EG die nächste Enttäuschung. Am Ende musste man sich 2:3 geschlagen geben und hängt weiter im Tabellenkeller fest.

Fünfmal in Folge konnten die Augsburger Panther vor dem Sonntagnachmittag gegen die Düsseldorfer EG gewinnen, aus Nummer 6 wurde nach einem verkorksten Auftakt nichts.

Entgegen der Ankündigungen unter der Woche fehlte der lange verletzte Matt Puempel aber auch bei diesem Vorhaben. Von den Tribünen aus musste der Angreifer mitverfolgen, wie seine Kollegen nach einer schwachen Leistung der gesamten Hintermannschaft früh durch Bittner in Rückstand gerieten (3.). Weil Rogl in Unterzahl einen Abpraller nicht klären konnte, durfte MacAulley die Scheibe zehn Minuten später bereits zum 0:2 über die Linie stochern.

Der Start des Mitteldrittel schloss dann auch genau an dieser Stelle an. Die DEG hebelte die Augsburger Hintermannschaft mit einer einfachen, aber schnellen Kombination aus, MacAulley durfte sich ein zweites Mal feiern lassen (21.). Düsseldorf sah dadurch früh wie der sichere Sieger aus, doch die Panther bissen sich zurück in die Partie. Barinka konnte kurz nach dem vermeintlichen K.O. ein Powerplay zum 1:3 verwerten (25.). Mit diesem Zwischenstand sollte es dann auch zur zweiten Pause in die Kabine gehen, da sowohl Augsburgs Trevelyan, als auch die Rheinländer jeweils einmal nur das Gestänge getroffen hatten.

Die Panther waren inzwischen in der Partie angekommen, ließen aber gegen den guten DEG-Schlussmann Haukeland wieder einmal zu viele Gelegenheiten liegen. Einer der zu wissen scheint, wo der Kasten steht ist Marcel Barinka. Der erst kürzlich aus Berlin an den Lech gewechselte Angreifer nagelte neun Minuten vor dem Ende in einem weiteren Überzahlspiel die Scheibe unhaltbar, für den norwegischen Keeper zum Anschlusstreffer ins Netz. Weil Düsseldorf die folgenden Minuten geschickt verteidigt, sollte der Ausgleich aber nicht mehr fallen.

Wie am Freitag in Iserlohn verlieren die Augsburger Panther mit einem Treffer Unterschied. Ein Null-Punkte-Wochenende ist für ein Team, dass aus in den dunklen Niederungen der Tabelle etwas weihnachtlichen Glanz spüren möchte, zu wenig. Die Mannschaft von Peter Russel hängt weiter im Tabellenkeller fest. Am Mittwoch gastiert der Achte aus Bremerhaven (heute 2:3 n.V. in Berlin) in der Fuggerstadt, dann müssen drei Punkte her, um ein die Feiertage etwas ruhiger angehen zu können.