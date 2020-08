Augsburger Panther kann sich weiter auf seine Sponsoren verlassen

Die Bernd Siegmund GmbH wird auch in der neuen DEL-Saison 2020/21 Partner der Augsburger Panther bleiben und wirbt weiterhin auf der TV-Bande in der neutralen Zone vor der Zeitnahme.

Wie bereits in der letzten Saison wird sich die Bernd Siegmund GmbH wieder im Rampenlicht-Spiel präsentieren und auf der Trikotbrust der Panther werben. Ergänzt wird der werbliche Auftritt durch Präsenz auf den LED-Stelen im Pantherclub.

Geschäftsführer Bernd Siegmund: „Wir sind ein regional stark verwurzeltes Unternehmen. Mir ist es daher wichtig, gerade in schwierigen Zeiten etwas an die Gesellschaft hier zurückzugeben. Das Angebot der Augsburger Panther für eine Verlängerung der Partnerschaft haben wir daher gerne angenommen und freuen uns darüber, auch in dieser Saison den etablierten Sportclub unterstützen zu können.“

„Mit der Bernd Siegmund GmbH bleibt uns ein sportbegeistertes Familienunternehmen als Partner erhalten. Wir freuen uns sehr, dass das Firmenlogo auch in der Saison 2020-21 prominent eine TV-Bande im Curt-Frenzel-Stadion ziert und wir im Rahmen des Vermarktungskonzepts ‘Im Rampenlicht‘ weiter mit dem global agierenden Experten für Schweiß- und Spanntische planen können“, so Leo Conti, Prokurist der Panther.

Die Bernd Siegmund GmbH ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen, welches im Jahr 2016 das 25-jährige Firmenjubiläum feierte. Mit stetigem Wachstum hat es sich zur Nummer 1 für Schweißtische mit einem Vertriebsnetz in über 50 Ländern entwickelt. Höchste Funktionalität und exklusives Design, dafür stehen Schweiß- und Spanntischsysteme aus dem Hause Siegmund. Dies gelingt nur mit Hilfe der Mitarbeiter, die sich in der neuen Firmenzentrale in Oberottmarshausen täglich mit Herz, Verstand und Tatkraft für ihr vielfach ausgezeichnetes Unternehmen engagieren. 2019 wurde die Bernd Siegmund GmbH unter anderem mit dem Preis „Bayerns Best 50“ durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie geehrt.