Augsburger Panther | Königsbrunner Pharmpur bleibt als Partner im Rampenlicht

Bereits seit der Saison 2014/15 unterstützt die Pharmpur GmbH die Augsburger Panther als Sponsor. Auch in dieser Spielzeit steht das inhabergeführte Familienunternehmen aus Königsbrunn als Top-Partner eng an der Seite des PENNY DEL-Clubs.

Pharmpur präsentiert bei den Spielen der Panther die Spielstatistiken auf dem LED-Würfel, auch auf einer Bande ist das Unternehmenslogo im Curt-Frenzel-Stadion zu sehen. Zudem präsentiert sich Pharmpur bei einem Heimspiel auf der Trikotbrust der Panther Im Rampenlicht. Den Pantherclub nutzt der Arzneimittelhersteller ebenfalls für Werbe- und Hospitalitymaßnahmen.

„Wir haben unser Engagement für die Region schrittweise immer stärker auf die Unterstützung des Eishockeys fokussiert, da dieser faszinierende Sport tief in Augsburg und dem Augsburger Umland verwurzelt ist. Mit einer langjährigen Partnerschaft kann man dazu beitragen, dass die sportlichen Ziele auch erreicht werden. In diesem Sinne hoffen wir sehr, dass den Panthern in dieser Saison der Nachweis gelingt, ein unverzichtbarer Teil der ersten Liga zu sein“, so Dr. Dirk-Henning Menz, Geschäftsführer der Pharmpur GmbH.

Maximilian Horber, Geschäftsführer der Panther, ergänzt: „Über die Jahre wurde unsere Partnerschaft mit Pharmpur bis hin zu einer Top-Partnerschaft ausgebaut. Wir freuen uns, dass wir uns jetzt bereits in der zehnten Saison dieser wichtigen Partnerschaft befinden. Unser Dank für die große und langjährige Unterstützung gilt Dr. Dirk-Henning Menz und Susanne Kraus stellvertretend für das ganze Pharmpur-Team “

Pharmpur ist ein inhabergeführtes Unternehmen und stellt in Spritzen und Vials abgefüllte Arzneimittel und Medizinprodukte her. Aus den Anfängen eines Speziallabors entwickelte sich Pharmpur schrittweise zum Komplettanbieter. Die Kombination von Routineproduktion und F & E – Aktivitäten ermöglicht die Professionalisierung von Herstellungsverfahren und die Vergrößerung der Produktpalette unter dem Dach eines dafür zugeschnittenen integrierten Qualitätsmanagementsystems.