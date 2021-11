Augsburger Panther können auswärts nicht mehr punkten – AEV verliert in Wolfsburg

Nach der Deutschland Cup-Pause kassierten die Augsburger Panther bei den Grizzlys Wolfsburg eine 1:3-Niederlage. Damit bleibt der AEV insgesamt sieben Spiele in Serie auswärts ohne Sieg.

Zuletzt hatten sich die Augsburger Panther, mit zwei Heimsiegen, in die Deutschland Cup-Pause verabschieden können, nun nach der Saisonunterbrechung ging es allerdings auswärts weiter. In fremden Stadien enttäuschte der AEV zuletzt zu oft. Sechs Spiele in Serie konnte man nicht gewinnen und auch in Niedersachsen wurde dieser Trend nicht gestoppt.

Schon zu Beginn der Partie wollten die Hausherren dabei für klare Verhältnisse sorgen. Der bestens aufgelegte Augsburger Schlussmann Keller wusste es aber sein Team im Spiel zu halten. So hatte der AEV nach dem ersten Seitenwechsel und einer klaren Pausenansprache die Möglichkeit besser ins Spiel zu finden. Tatsächlich waren die Panther verbessert aus der Kabine gekommen und konnten die Partie im Mitteldrittel deutlich ausgeglichener gestalten. Den ersten Treffer der Partie erzielte aber Wolfsburgs Mingoia zur Spielmitte. Als Payerl nach feiner Vorarbeit von Puempel ein Powerplay zum 1:1 verwandeln konnte, keimte rot-grün-weiße Hoffnung auf ein Ende der schwarzen Auswärtsserie auf (37.). Der Funke war aber nur ein Strohfeuer. Kurz vor der zweiten Sirene war es erneut Mingoia der die Autostädter erneut in Front schoss.

Noch gaben sich die Panther nicht geschlagen, wurden aber für einen hohen Aufwand nicht mehr belohnt. Ausgerechnet Kapitän Brady Lamb hatte sich einen krassen Abwehrfehler geleistet, den Enlund zum entscheidenden 1:3 abschließen konnte.

Nach der siebten Auswärtsniederlage in Serie macht der Blick auf den Spielplan nun wenig Hoffnung auf Besserung. Für Augsburg geht es am Sonntag beim Tabellenzweiten München weiter, bevor man am Freitag bei den Straubing Tigers antreten muss. Erneut zwei schwere Auswärtsaufgaben für den AEV. Trotz aller negativen Gedanken hatte das Spiel am Donnerstag auch zwei positive Aspekte für die Panther. Die zuletzt verletzten Bergman und Nehring konnten wieder auflaufen und geben dem Trainer wieder Optionen.