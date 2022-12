Die Augsburger Panther können in dieser Saison in fremden Stadien nichts reißen. Der AEV konnte auch in Mannheim nichts holen und verlor mit 1:3. Es war die 13 Niederlage in 15. Auswärtsspiel.

Die Augsburger Panther konnten am Mittwoch gegen Bremerhaven gewinnen, an dieser Stelle wollten sie in Mannheim bestenfalls weitermachen, eigentlich. Die gastgebenden Adler hatten etwas dagegen und dominierten die Partie von Beginn an. Jentzsch (via Abpraller vom Schlittschuh) brachte den MERC bereits früh in Führung (6.). Die Scheibe lief auf in der Folge gut durch die Reihen der Hausherren, Tosto konnte nach einer tollen Kombination nur gut fünf Minuten später gegen überforderte Augsburger nachlegen. Defensiv zeigte sich der AEV anfällig, in der Offensive meldet man sich kaum an.

Die Kabinenansprache von Trainer Russell hatte aber wohl gewirkt, die Panther kamen mit mehr Biss zurück aufs Eis und durch einen verwerteten Abpraller von Johnson (22.) im Powerplay zum schnellen Anschlusstreffer. Die Schwaben konnten die Partie nun ausgeglichener gestalten.

Warum dann nach der zweiten Pause wieder ein Bruch in das Spiel kam? Augsburg konnte die Leistung des Mittelabschnitts nicht in das Schlussdrittel transportieren, Mannheim war nun wieder klar tonangebend. Akdag legte die Scheibe von der blauen Linie an Endras-Vertreter Keller zum entscheidenden 3:1 ins Tor (42.). Der AEV zeigte sich zwar bemüht, musste sich aber bei seinem Schlussmann bedanken, dass es am Ende nicht noch höher ausgefallen war. Es folgte die 13 Niederlage im 15. Auswärtsspiel der laufenden Saison

Am Sonntag folgt aber das wichtigere Spiel des Wochenendes. Wenn der amtierende Meister Eisbären Berlin zum Kellerduell im Curt-Frenzel-Stadion gastiert (19 Uhr) geht es um richtungsweisende Punkte.