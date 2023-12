Augsburger Panther können gegen starke Straubing Tigers nichts holen

Zum zweiten Mal hatten die Augsburger Panther in dieser Saison Straubing zu Gast, zum zweiten Mal gab es gegen die starken Tigers nichts zu holen.

Am Freitag präsentierten die Augsburger Panther mit Nick Welsch einen Neuzugang für die Defensive, er stand im Derby gegen Straubing auch gleich mit auf dem Eis. Er musste früh mit ansehen, wie seine Kollegen vor dem 0:1 durch Mattinen (6.) nicht wirklich angingen. Auch in der Folge waren die Niederbayern das bessere, das effizientere Team. Während sich der AEV zu viele Fehler im Spielaufbau leistete, nützten die Tigers diese eiskalt aus. Sheey erhöhte nach einem Fehlpass von Hakulinen durch einen Kontertreffer auf 0:2 (11.). Erst zum Ende des ersten Drittels hatte es Augsburger Offensivaktionen gegeben, was aber nichts am Spielstand ändern sollte.

Zu wenig zwingend

Die Panther waren nach der ersten Pause zwar etwas besser im Spiel, taten sich aber weiter schwer. Nach einem Bullygewinn von Oblinger in der Zone der Gäste stand es dennoch etwas überraschend 1:2. Tosto hatte die Scheibe einfach Richtung Bugl gefeuert, der Torhüter diese passieren lassen (25.). Am Spielverlauf änderte dies allerdings wenig. Sheey fälschte den Puck wenig später im Powerplay frei vor Keller stehend ab, der alte Abstand war wieder hergestellt.

Es war nicht so, dass Augsburg ohne Chancen auf den Anschluss war, die wenigen wirklich guten Möglichkeiten wurden aber kläglich liegen gelassen. Selbst als Schlussmann Keller seinen Platz für einen weiteren Feldspieler geräumt hatte, war der AEV nicht zwingend genug. Fonstad (60.) setzte den Schlusspunkt. Nach dem 1:7 im ersten Aufeinandertreffen im Curt-Frenzel-Stadion, konnten die Augsburger Panther auch im zweiten Duell nichts holen. Die Tigers scheinen in dieser Saison einfach zu gut für die Schwaben zu sein.