Augsburger Panther können sich weiter auf Top-Partner Siegmund verlassen

Seit vier Jahren unterstützt die Bernd Siegmund GmbH die Augsburger Panther als Top-Partner. Auch in der PENNY DEL-Saison 2023-24 wird das Engagement des inhabergeführten Familienunternehmens aus Oberottmarshausen fortgeführt.

Die Bernd Siegmund GmbH wirbt weiterhin auf einer Bande im Curt-Frenzel-Stadion und präsentiert sich bei zwei Hauptrunden-Heimspielen der Augsburger Panther auf der Trikotbrust „Im Rampenlicht“.

Inhaber und Geschäftsführer Bernd Siegmund: „Die Panther sind traditionell wichtiger Bestandteil der Sportstadt Augsburg. Wir haben uns sehr gefreut, dass der Verbleib in der DEL letzten Endes noch funktioniert hat, und wollen mit der Fortsetzung der Partnerschaft dazu beitragen, den Verein in eine stabile Zukunft zu führen.“

„Wir freuen uns sehr, dass mit der Bernd Siegmund GmbH ein weiteres, namhaftes Unternehmen aus der Region auch in der PENNY DEL-Saison 2023-24 an unserer Seite ist. Danke an Bernd Siegmund und sein Team für die wichtige Unterstützung“, so Maximilian Horber, Geschäftsführer der Augsburger Panther.