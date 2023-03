Augsburger Panther können Volek halten

Die Augsburger Panther können weiter mit Justin Volek planen. Der umworbene U23-Stürmer hat seinen Vertrag in Augsburg ligaunabhänig verlängert.

Volek wechselte zur Saison 2022-23 von den Krefeld Pinguinen in die Fuggerstadt. In 55 Spielen in der Deutschen Eishockey Liga verbuchte der 21-jährige Linksschütze im Panthertrikot fünf Tore und sieben Vorlagen. Damit zählte Justin Volek zu den 15 punktbesten U23-Spielern in der vergangenen PENNY DEL-Hauptrunde. Insgesamt bestritt der ehemalige Nachwuchs-Nationalstürmer des DEB in seiner noch jungen Profilaufbahn bereits 110 DEL-Spiele und 76 Partien in der DEL2 für seinen Heimatverein Ravensburg.

Justin Volek fällt noch bis Ende der Saison 2024-25 unter das U23-Kontigent der PENNY DEL und stand deshalb auch bei einigen bei Erstligisten auf der Wunschliste.

„Wir sind sehr froh, dass sich Justin für einen Verbleib in Augsburg entschieden hat. Er hat in der vergangenen Saison einen großen Schritt nach vorne gemacht und ist sicher noch nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt. Mit seiner Vertragsverlängerung haben wir eine der vier auf dem Spielbericht der DEL2 erforderlichen U24-Stellen qualitativ stark besetzt und selbst im Falle des Klassenerhalts einen guten U23-Stürmer im DEL-Aufgebot“, sagt Christof Kreutzer.

Justin Volek ergänzt: „Natürlich lief die vergangene Saison für uns als Team nicht nach Plan. Persönlich habe ich mich in Augsburg aber sehr wohlgefühlt. Zudem haben sich die Clubverantwortlichen um Christof Kreutzer sehr um mich bemüht und mir aufgezeigt, welche Rolle ich in ihren Planungen spiele. Ich möchte deshalb als Panther den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen und mithelfen, dass wir kommende Saison wieder gemeinsam jubeln können.“