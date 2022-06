Augsburger Panther können wieder mehr Dauerkarten an die Fans bringen

Am 20. Mai endeten die Treue- und Aktionszeiträume für die Pantherdauerkarte 2022-23. Große Zufriedenheit und Dankbarkeit herrscht nun bei den Augsburger Panthern. Denn bislang wurden sogar mehr Dauerkarten als im vergleichbaren Zeitraum vor der Pandemie im Jahr 2020 verkauft.

„Wir sind den Pantherfans sehr dankbar für die ungebrochene Treue und das große Vertrauen in unsere Arbeit. Unsere Bedenken, die Pandemie hätte zu einer spürbaren Entwöhnung der Zuschauerinnen und Zuschauer geführt, bestätigen sich bei uns bislang glücklicherweise nicht. Natürlich bleibt aber abzuwarten, ob sich dieser erfreuliche Trend auch beim Verkauf der Einzelkarten fortsetzen wird. Das hat unser neues Team auch mit den sportlichen Leistungen bis zu einem gewissen Grad selbst in der Hand“, so Maximilian Horber, geschäftsführender Gesellschafter der Augsburger Panther.

Knapp 50 % der bisherigen Verlängerer haben sich für die SUPERTREUE-Option entschieden. Der Anteil derer, die sich gegen eine Verlängerung und für eine Rückerstattung der Geisterspiele in der vergangenen Saison entschieden haben, liegt bei unter 2 % und wird durch eine dreistellige Anzahl an Neukunden mehr als nur kompensiert.

Maximilian Horber ergänzt: „Natürlich können wir durch die Verrechnungsmöglichkeiten im Rahmen der Treuepreise mit den Dauerkartenverkäufen nicht die Gesamtbeträge erzielen, die wir zuletzt vor der Pandemie erwirtschaften konnten. Dafür müssen wir den Gürtel an anderer Stelle etwas enger schnallen und konservativer planen. Perspektivisch wiegt für uns aber schwerer, dass wir unsere Fans zum überwältigenden Teil an uns binden können und wir die Auswirkungen der Pandemie auf absehbare Zeit hoffentlich hinter uns lassen können. Zunächst geht es aber als #EINTEAM in die Saison 2022-23.“

Alle SUPERTREUE-Fans werden voraussichtlich Ende Juni per E-Mail über den Bestellprozess der exklusiven Aufwärmtrikots informiert. Über ein Webformular kann dann das Jersey in der gewünschten Größe mit Wunschnamen – und nummer geordert werden. Ebenso findet in diesem Schritt die optionale Abfrage statt, wer auch mit seinen eigenen Namen neben allen anderen SUPERTREUE-Fans auf der Vorderseite des Warm Ups verewigt werden möchte.

Die Pantherdauerkarte 2022-23 kann zum regulären Preis natürlich weiterhin per E-Mail an ticket@aev-panther.de bestellt werden. Unser Ticketing-Team erstellen eine Reservierung für den jeweiligen Wunschplatz, der dann bequem per Überweisung des Kaufbetrages gebucht werden kann. Detaillierte Informationen zur Dauerkarte sind unter www.aev-panther.de/dauerkarten zu finden.