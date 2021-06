Augsburger Panther-Legende Tölzer wechselt zu den Starbulls Rosenheim

Gestern hatten die Augsburger Panther den Abschied von Steffen Tölzer bekanntgegeben, heute meldet bereits sein neuer Club die Verpflichtung. Die AEV-Clublegende wird künftig für die Starbulls Rosenheim in der Oberliga Süd verteidigen.

Nach 770 DEL-Partien, acht Champions Hockey League-Spiele und einer DEL-Vizemeisterschaft hat die lebende Augsburger Eishockeylegende Steffen Tölzer die Panther verlassen. Der zwölfmalige A-Nationalmannschaftseinsätze wird künftig in der Oberliga Süd verteidigen. Tölzer hat bei den Starbulls Rosenheim unterschrieben.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Rosenheim und nun ein Teil der Starbulls-Familie zu sein. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen wurde mir aufgezeigt, dass hier etwas aufgebaut werden soll und welches Potential im Team stecken wird. Ich war vor einigen Tagen mit meiner Familie in Rosenheim und wir waren alle sichtlich beeindruckt, was hier gerade am Entstehen ist.“, so Tölzer, der auch in Rosenheim die 13 tragen wird.