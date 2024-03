Die Augsburger Panther werden die Saison auf dem 14. und somit letzten Platz der DEL beenden. Das steht seit dem gestrigen Spiel gegen die Düsseldorfer EG fest. Schon in der vergangenen Saison mussten die Augsburger Panther um den Abstieg in die DEL 2 bangen. Wenn jedoch dieses Mal der Zweitliga-Play-Off-Meister die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Aufstieg erfüllt, muss das DEL-Gründungsmitglied den Weg in die Zweitklassigkeit antreten.