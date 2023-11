Die Augsburger Panther müssen einen weiteren langfristigen Ausfall verzeichnen. Mick Köhler hat sich letzten Freitag beim Heimsieg gegen München eine schwere Muskelverletzung zugezogen und wird dem Team für sechs bis acht Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Bereits gestern konnte der Verteidiger in Schwenningen nicht spielen. Heute Morgen haben eingehende Untersuchungen in der ArthroKlinik durch die Mannschaftsärzte der Panther endgültig Gewissheit gebracht. Die Verletzung im unteren Körperbereich des Nationalspielers wird konservativ von den Physiotherapeuten des PENNY DEL-Clubs behandelt. Auch T.J. Trevelyan (Verletzung aus dem München-Spiel) und Tim Schüle (krank) konnten am Sonntag nicht spielen. Über ihre Einsätze muss ebenso wie bei dem angeschlagenen Dennis Endras am kommenden Wochenende kurzfristig entschieden werden.