Augsburger Panther mit klarer Niederlage im Dolomitencup gegen Pardubice

Die Augsburger Panther mussten sich auch in diesem Jahr dem HC Dynamo Pardubice geschlagen geben. Beim 0:4 zeigte gerade die Abwehr noch deutliche Schwächen.

Wieder einmal treten die Augsburger Panther von rund 800 Fans begleitet in diesen Tagen im Südtiroler Neumarkt zum Dolomitencup an. Im ersten Spiel bekam es der AEV, wie im vergangenen Jahr, mit dem HC Dynamo Pardubice zu tun. Auch in diesem Jahr bewies sich das tschechische Topteam als zu stark.

Zu Beginn des Spiels hatten die Schwaben noch mehr vom Spiel gehabt, mussten aber nach einem Treffer von Vala (13.) dennoch mit einem Rückstand zum ersten Mal zurück in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel sollte sich das Bild dann endgültig ändern. Pardubice erhöhte die Taktung und die AEV Defensive musste Dynamo gewähren lassen. Dem Augsburger Verbund war es nicht gelungen, von Schlussmann Endras geblockte Versuche aus der eigenen Zone zu bekommen. Cienciala und Ricka konnten jeweils im Nachschuss auf 0:3 erhöhen.

Im Schlussdrittel konnten sich die Panther zwar wieder mehr Spielanteile sichern, strahlten dabei aber nicht die ganz große Gefahr aus. Zwei Minuten vor dem Ende sorgte Kostalek dann für den Endstand. Nach dieser erneuten Niederlage gegen Dynamo Pardubice geht es für den AEV am Sonntag um 15:45 Uhr gegen den schwedische Top-Klub Rögle BK um Platz 3.