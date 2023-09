Augsburger Panther starten mit knapper Auftaktniederlage in Wolfsburg in die 30. DEL-Saison

Die Augsburger Panther sind mit einer 3:4-Niederlage in die 30. DEL-Saison gestartet. Zu Beginn hatte es noch einem möglichen Debakel ausgesehen, am Ende bewies der AEV aber große Moral und zeigte ein alles in allem ordentliches erstes Spiel.

Die Augsburger Panther sind in die 30. DEL-Saison gestartet, wie sie aus dem 29. Jahr gegangen sind, mit einer Niederlage. Die rundum erneuerte Truppe von Neu-AEV-Coach Christof Kreutzer erwischte dabei bei den Grizzlys Wolfsburg ein enorm schwaches Auftaktdrittel. Schon früh bekam Dennis Endras im Tor der Gäste alle Hände voll zu tun, in der elften Minute war aber auch er geschlagen. Der gebürtige Augsburger Julian Chrobot war vor der Saison aus der Organisation der Kölner Haie nach Niedersachsen gewechselt und gleich in seinem ersten Pflichtspiel im orangen Jersey erfolgreich. Krupp und Machacek konnten mit einem Doppelschlag nur wenig später den Vorsprung deutlich ausbauen. Bei beiden Situationen hatte die Augsburger Hintermannschaft nicht gut ausgesehen und Wolfsburg zu frei agieren lassen. Erst kurz vor der Pause hatte Hakulinen die erste ernsthafte Chance auf einen Treffer für den AEV, die er gegen Strahlmeier aber nicht nutzen konnte.

Nach dem schwachen ersten Abschnitt kamen die Schwaben nach dem ersten Seitenwechsel deutlich besser ins Spiel. Karjalainen konnte nach einem druckvollen Angriff die Scheibe zum ersten Saisontreffer über die Linie drücken (25.). Gerade die drei Finnen (Karjalainen, Hakulinen und Rantakari) wussten zu gefallen. Die Panther ließen aber teils beste Chancen liegen, ein Umstand der sich rächen sollte.

Zu Beginn der letzten zwanzig Minuten nagelte O’Connor die Scheibe zum vorentscheidenden 4:1 in die Maschen. Augsburg steckte nicht auf und konnte durch einen Überzahltreffer von Andersen die Spannung noch einmal erhöhen. Als Endras in der Schlussminute Platz für einen weiteren Feldspieler gemacht hatte, konnte der erst vor zwei Tagen verpflichtete Verteidiger Rantakri neun Sekunden vor dem Ende mit einem harten Schlagschuss noch das 3:4 besorgen. Natürlich kam der Treffer zu spät, um in der Autostadt noch etwas holen zu können.

Die Panther stellte aber unter Beweis, dass die Mannschaft, wenn sie sich gefunden hat, durchaus in der Lage sein kann in der DEL mitzuhalten. Vielleicht gelingt dem „neuen AEV“ ja bereits am Sonntag gegen die Löwen Frankfurt (19 Uhr) eine weitere Steigerung und der erste Sieg. Möglich wäre es, wenn das Team eine ähnliche Moral zeigen würde.