Augsburger Panther | „Mr. Law & Order“ bleibt, ein Punktesammler auch

Die Augsburger Panther arbeiten weiter an ihrem Kader für die DEL-Saison 2021-22. Nun wurden auch die Verträge mit den beiden Kanadiern Scott Valentine und Adam Payerl um ein weiteres Jahr verlängert.

Für Scott Valentine wird es somit in seine bereits sechste Saison in Diensten der Panther gehen. 2016 wechselte er aus Krefeld nach Augsburg und entwickelte sich schnell zu einer wichtigen und verlässlichen Stütze in der Defensive. Mit 14 Scorerpunkten in 36 Spielen absolvierte der körperlich robuste Verteidiger zuletzt gar seine offensiv beste Spielzeit in der PENNY DEL und unterstrich seine Allround-Fähigkeiten. Insgesamt bestritt der 30-jährige Linksschütze mittlerweile 275 Partien im deutschen Eishockeyoberhaus.

Mark Pederson, Headcoach der Augsburger Panther: „Scott Valentine war in den vergangenen fünf Jahren ein wichtiger Spieler, der sich beständig weiterentwickelt hat. Er ist ein unangenehmer Gegenspieler, musste oft gegen die Topformation des Gegners ran und leistet in jedem Wechsel wertvolle Arbeit für das Team. Wir sind froh, dass wir weiter auf seine Qualitäten zählen können.“

Ebenfalls weiter für die Panther auflaufen wird Adam Payerl. Seit 2018 bestritt der rechtsschießende Außenstürmer 147 Partien für Augsburg. Mit 39 Toren und 45 Assists setzte Payerl immer wieder offensive Akzente. Auch wenn seine Punkteausbeute in der Saison 2020-21 nach unten ging, setzt Mark Pederson doch weiterhin auf die Qualitäten des panther-intern besten Torschützen und drittbesten Überzahl-Scorers aus der Saison 2019-20.

„Adam Payerl hat im Trikot der Augsburger Panther schon eindrucksvoll bewiesen, wie gut er sein kann. Er weiß selber, dass er gerade nicht seine stärkste Saison gespielt hat und brennt darauf, es allen zu zeigen. Mein Trainerteam und ich werden ihm helfen, zu bekannter Stärke zurückzufinden. Er ist ein Teamplayer und positiver Charakter, der ein wichtiger Baustein in unserer Kaderplanung ist. Wir vertrauen ihm und sind überzeugt, dass er kommende Saison sehr wertvoll für uns sein wird“, so Mark Pederson.