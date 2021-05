Augsburger Panther | Nationalspieler bleiben dem AEV treu

Marco Sternheimer und Max Eisenmenger laufen auch in der Saison 2021/22 für die Augsburger Panther auf. Die beiden Stürmer haben ihre Verträge beim DEL-Club um ein Jahr verlängert.

Direkt aus dem Nachwuchs des Augsburger Eislaufvereins schaffte es Marco Sternheimer ins DEL-Team. Seit der Saison 2017/18 absolvierte der gebürtige Fuggerstädter 132 Spiele in Deutschlands höchster Spielklasse für die Panther. Mit zehn Scorerpunkten in 37 Einsätzen verzeichnete Sternheimer zuletzt seine punktbeste Spielzeit als Profi. Von Bundestrainer Toni Söderholm wurde er 2019 und 2020 ins Top Team Peking des Deutschen Eishockey-Bundes berufen. Auch im Rahmen von Phase 1 der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2021 kam der 22-jährige Außenstürmer gerade erst wieder zu weiteren Spielen im DEB-Trikot.

Ebenfalls seine ersten Länderspiele verbuchte in diesem Frühjahr Max Eisenmenger. Damit wurde er für seine sehr gute Premierensaison in der PENNY DEL belohnt. Schnell sicherte sich der ebenfalls erst 22-jährige Linksschütze einen Stammplatz im Team der Panther. Nach seinem Wechsel von Frankfurt nach Augsburg bestritt Eisenmenger 2020/21 alle 38 Hauptrunden-Spiele, erzielte vier Treffer und bereitete sechs weitere Tore vor. Dabei wurde er als Mittel- sowie als Außenstürmer eingesetzt.

„Auch wenn Marco Sternheimer und Max Eisenmenger in der kommenden Saison keine U23-Plätze in unserem Kader mehr besetzen, so genießen sie dennoch unser uneingeschränktes Vertrauen. Beide sind völlig unterschiedliche Spielertypen, aber ähnlich talentiert und sehr entwicklungsfähig. Deshalb war es für uns keine Frage, dass sie auch im Rahmen der Verjüngung unserer Mannschaft eine wichtige Rolle bei uns spielen sollen. Ich freue mich, mit Sterni und Max zusammenzuarbeiten und sie gemeinsamen mit meinem Trainerteam weiterzuentwickeln zu dürfen“, so Panthercoach Mark Pederson über die beiden Jungnationalspieler.