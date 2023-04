Augsburger Panther präsentieren neuen Assistant & Development Coach

Juha Nokelainen wird neuer Assistant & Development Coach der Augsburger Panther. Der 47-jährige Finne war zuletzt im Nachwuchs des ESV Kaufbeuren tätig.

Seit vielen Jahren zählt Juha Nokelainen zu den renommiertesten Nachwuchstrainern im deutschen Eishockey und wird bei den Panthern neben seinen Aufgaben als Assistant Coach von Christof Kreutzer auch für die Förderung und Entwicklung junger Spieler zuständig sein. In seiner Funktion als Development Coach wird er als sportliches Bindeglied zwischen Profis und dem Nachwuchs des Augsburger EV fungieren. So ist unter anderem geplant, dass er gemeinsam mit U20-Trainer Stefan Wiedmaier regelmäßige Skills-Trainingseinheiten mit Perspektivspielern aus dem DNL-Team des AEV durchführen wird.

Begonnen hat Juha Nokelainen seine Trainerlaufbahn bei Kiekkoreipas. Im deutschen Eishockey war er für die Jungadler Mannheim, den EV Landshut, die Düsseldorfer EG, den ESV Kaufbeuren, den EV Füssen sowie den SC Bietigheim-Bissingen tätig. Als Assistenztrainer sammelte er in Nachwuchs-Nationalmannschaften des Deutschen Eishockey-Bundes bereits international Erfahrungen.

Christof Kreutzer: „Ich kenne Juha Nokelainen seit unserer gemeinsamen Zeit in Düsseldorf und schätze ihn vor allem für seine Expertise in den Bereichen Skills und Taktik. Er ist ein großer Kenner des deutschen Nachwuchseishockeys und hat in den letzten Jahren vielen Talenten in den Sprung in den Profibereich ermöglicht. Uns war wichtig, jemanden im Trainerteam zu haben, der in seiner täglichen Arbeit ergänzend zu seinen Aufgaben als Assistenztrainer auch als Development Coach ein Augenmerk auf die Arbeit mit unseren jungen Spielern legt, für diese zusätzliche Trainingsreize im Bereich der individuellen Fähigkeiten setzt und sie so täglich fördert.“

Weiterhin zum Trainerteam der Augsburger Panther gehört in der Saison 2023-24 auch Simon Sengele. Der 41-jährige Sportwissenschaftler wird als Strength & Conditioning Coach des PENNY DEL-Clubs für Athletiktraining, Leistungsdiagnostik, gezielte Trainingssteuerung und Verletzungsprävention zuständig sein. Mit einem Großteil der Mannschaft hat Sengele die Vorbereitungen auf die kommende Spielzeit bereits aufgenommen.