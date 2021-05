Augsburger Panther präsentieren neues Trainergespann

Die Augsburger Panther können ihren neuen Cheftrainer präsentieren. Künftig trägt Mark Pederson die sportliche Hauptverantwortung beim DEL-Club. Als Assistant Coach wird ihm in der Saison 2021/22 Pierre Beaulieu zur Seite stehen. Weiterhin wichtiger Bestandteil des Trainerteams der Augsburger Panther bleiben auch in der kommenden Saison Athletiktrainer Gregor Grutschnig, Torwarttrainer Max Dürr, Mentaltrainer Ulf Wallisch und Development Coach Heiko Vogler.

Mark Pederson war von 2014 bis 2020 Headcoach und General Manager von Esbjerg Energy. In seiner Amtszeit formte er die Dänen zu einem Spitzenteam der Metal Ligaen, führte den Club zu zwei Meisterschaften und einer Vizemeisterschaft. Nach sieben intensiven Jahren in Dänemark nahm sich der Kanadier während der Pandemie eine einjährige Auszeit. Die Deutsche Eishockey Liga kennt der 53-jährige ehemalige Stürmer noch aus seiner aktiven Laufbahn. Für Hannover, Krefeld und Mannheim absolvierte Pederson 256 DEL-Spiele. Mit den Adlern gewann er im Jahr 2001 die Meisterschaft. Zurückblicken kann der U20-Weltmeister des Jahres 1988 auch auf 171 NHL-Spiele für Montréal, Philadelphia, San Jose und Detroit.

Pederson freut sich auf seine neue Aufgabe: „Es ist mir eine Ehre, Cheftrainer eines so traditionsreichen Clubs in der PENNY DEL zu sein. Ich habe das deutsche Eishockey seit meiner Zeit hier immer verfolgt und war speziell 2019 in der CHL von den Auftritten der Panther und den begeisterungsfähigen Fans beeindruckt. Als sich nun die Chance ergab, diese reizvolle Aufgabe zu übernehmen, musste ich nicht lange überlegen. Ich möchte helfen, hier eine neue Eishockeyeuphorie zu entfachen und gemeinsam mit den Fans viele Siege zu feiern.“

Neuer Assistant Coach wird mit Pierre Beaulieu ein in Deutschland bekanntes Gesicht. Der 38-jährige Kanadier war von 2018 bis 2020 für die Krefeld Pinguine tätig, im Dezember 2019 wurde er vom Assistant Coach zum Cheftrainer befördert. Zuletzt war Beaulieu Headcoach der Steinbach Black Wings 1992 in Linz. Insgesamt acht Jahre arbeitete er in der EBEL für Klagenfurt (2010-2014), Innsbruck (2014-2018) und auch für den österreichischen Eishockeyverband in unterschiedlichen Funktionen innerhalb des Trainerteams.

Panther-Gesellschafter Lothar Sigl über diese wichtigen Personalentscheidungen: „Mark Pederson und Pierre Beaulieu haben sich schnell als unsere Wunschbesetzungen herauskristallisiert. Wir hatten viele gute Gespräche, beide passen hervorragend zu unserer Philosophie. Sie wissen, welche Art von Eishockey wir hier sehen wollen, können sich damit identifizieren und brennen auf ihre neue Aufgabe. Nun gilt es, gemeinsam ein schlagkräftiges Team für die kommende Spielzeit zu formen, das uns allen viel Freude bereitet.“