Augsburger Panther präsentieren Weihnachtstrikot

Nachdem das Heim- und Auswärtstrikot sowie das CFS-Sondertrikot der Saison 2025/26 mit ihrem starken Bezug zur Stadt Augsburg bereits großen Anklang bei den Pantherfans gefunden haben, erweitert der PENNY DEL-Club seine beliebte „Stadtserie“ nun um ein weiteres Highlight.

Im Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers am 23. Dezember treten die „Augschburger Jungs“ in dunkelroten Weihnachtstrikots an. Das besondere Design zeigt den Augsburger Christkindlesmarkt mit Christbaum und Weihnachtspyramide – in Blickrichtung auf Rathaus und Perlachturm. Mit seinem stimmungsvollen Ambiente begeistert einer der schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands jedes Jahr rund eine Million Besucherinnen und Besucher, die durch die festlich beleuchteten Budenstraßen im Herzen der Fuggerstadt schlendern.

Der Augsburger Christkindlesmarkt zählt zu den ältesten Weihnachtsmärkten des Landes. Seine Ursprünge reichen bis ins 15. Jahrhundert zurück, den Namen „Christkindlesmarkt“ trägt er offiziell seit 1949. Bis heute hat er nichts von seiner besonderen Anziehungskraft verloren und erfreut sich mit seinem vielfältigen Angebot und Rahmenprogramm großer Beliebtheit bei Jung und Alt.

Das neue Weihnachtstrikot ist ab sofort im Onlineshop der Augsburger Panther unter www.1878shop.de erhältlich. Neben dem Jersey warten dort noch zahlreiche weitere weihnachtliche Fanartikel auf die Anhänger des Clubs.

Alle Trikotbestellungen – unabhängig von der Variante – die bis einschließlich Sonntag, den 23. November 2025 eingehen, werden rechtzeitig vor Heiligabend und somit auch zum Weihnachtsderby gegen Nürnberg am 23. Dezember zugestellt. Diese Garantie gilt sowohl für Käufe im Fanshop im CFS als auch für Onlinebestellungen, wobei im Onlineshop der Zahlungseingang ausschlaggebend ist.