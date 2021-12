Augsburger Panther punkten am Weihnachtstag

Die Augsburger Panther konnten am 2. Weihnachtfeiertag beim 2:3 n.V. einen Punkt in Köln sichern.

Bevor es auch in NRW zu Geisterspielen kommen wird, waren noch einmal etwa 5.000 Zuschauer in die Köln-Arena gekommen. Die Fans sollten ihren Besuch des Spiels gegen Augsburg nicht bereuen. Sie bekamen ein interessantes Eishockeyspiel zu sehen, bei dem die Hausherren früh durch Ferraro (3.) in Führung gehen konnten. In einem abwechslungsreichen Auftaktdrittel konnte Payerl kurz vor der Pause im Powerplay für die Panther ausgleichen.

Im Mitteldrittel waren es erneut die Haie, die in Führung gehen konnten. Barinka überwand Augsburgs Schlussmann Roy mit einem platzierten Schuss. Bei diesem knappen 2:1 sollte es auch bis zum zweiten Kabinengang bleiben, der AEV hatte mehrere Ausgleichsmöglichkeiten liegen lassen.

Die Gäste übernahmen nach dem letzten Wechsel die Kontrolle und konnten das 2:2 erzielen. Zum zweiten Mal konnte sich Payerl als Torschütze feiern lassen. Trotz Chancen auf beiden Seiten, konnte keines der beiden Teams die Partie in der regulären Spielzeit für sich entscheiden. Thuresson sicherte schließlich in der Verlängerung den Heimsieg, der AEV kann mit einem Punkt aus Köln sicher gut leben.