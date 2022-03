Augsburger Panther punkten nach „Corona-Pause“ gegen München

Nach zahlreichen Corona-Fällen hatten sich die Augsburger Panther die letzten zweieinhalb Wochen in Quarantäne befunden. Im ersten Spiel nach der Zwangspause sicherte sich der AEV im Derby gegen München bei 1:2 n.V. einen teuer erkauften Punkt. Mit David Stieler wird ein wichtiger Spieler wohl verletzt länger fehlen.



Nachdem die Augsburger Panther coronabedingt etwas über zwei Wochen aussetzen mussten, ging es heute gegen München wieder zurück auf das Eis. Gegen den Tabellenvierten mussten Punkte her, wenn man wieder auf einen Pre-Playoff-Rang klettern wollte. Vor der Partie stand aber am heutigen Abend der Sport an zweiter Stelle. Auch im Curt-Frenzel-Stadion gedachte man den Opfern des Krieges in der Ukraine.

Nach einer insgesamt ruhigen Anfangsphase endete in der 13. Spielminute der sportlich-kameradschaftliche Umgang aber. Hager hatte Stieler in der Spielfeldmitte mit einem bösen Foul auf das Eis geschickt. Während der Münchner Captain anschließend mit einer Spieldauerstrafe von der Partie ausgeschlossen wurde, ging es für den Panther noch während des Spiels in das Krankenhaus.

Aus den fälligen fünf Minuten Überzahl wussten seine Kameraden aber kein Kapital zu schlagen und gingen doch mit einer verdienten 1:0-Pausenführung in die Kabine. Trevelyan hatte eine Hereingabe von Puempel für Haukeland unhaltbar ins Tor abgefälscht. Der AEV war das engagierte Team im Startdrittel gewesen.



München wird dominant, Augsburg wehrt sich

Nach dem ersten Seitenwechsel sollte sich dieses Bild aber deutlich ändern. Hatte Augsburg in den ersten zwanzig Minuten auch aufgrund der Überzahlsituationen mehr vom Spiel, so übernahmen nun die Gäste klar das Kommando. Nach einem sehenswerten Angriff über Boyle und Gogulla war es Varejcka, der das Spiel ausgleichen konnte. Der EHC war jetzt das klar dominante Team, konnte dies aber nicht für einen weiteren Treffer nützen. Dem AEV gelang es, das Ergebnis bis zur zweiten Sirene retten.

Während die Hausherren trotz der Pause im weiteren Verlauf immer müder wirkten, spielte das Team aus der Landeshauptstadt unermüdlich und geduldig dem 1:2 entgegen. Die Panther, besonders dank eines überragenden Olivier Roy im Tor, wussten dies allerdings zu verhindern. Seine Vorderleute fanden erst spät wieder besser in die Partie. Als sie vier Minuten vor dem Ende eine Überzahlsituation zugesprochen bekamen, war die Chance auf drei Punkte wieder zurück. Am Ende wurde daraus einer. Die Schwaben konnten mit toller Moral das 1:1 über die Zeit bringen. München brauchte in der „Zusatzschicht“ aber nur weitere 29 Sekunden, ehe Redmond für die Entscheidung sorgte. „Wir hatten einige Covid-Erkrankungen, meine Mannschaft war nicht bei 100%, aber sie hat alles versucht“, zeigte sich AEV-Coach Pelletier nach dem Punktgewinn nicht unzufrieden.



AEV: Roy, Borst – Lamb, Haase, Valentine, Rogl, Bergman, Graham, Länger- Payerl, Mag. Eisenmenger, LeBlanc, Stieler, Trevelyan, Max Eisenmenger, Clarke, Miller, Puempel, Cambell, Nehring, McClure

Tore: 1:0 Trevelyan (Puempel/Graham) 17., 1:1 Varjecka (Gogulla/Boyle) 31., 1:2 Redmond (Tiffels/Street) 61.

Schiedsrichter: Rohatsch, Rekucki| Höfer, Merk Strafzeiten: Augsburg 10 – München 35



Zuschauer: 3.680