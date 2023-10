Augsburger Panther | Retro-Derbys gegen Nürnberg holen die erste DEL-Saison zurück ins Stadion – Sponsor IBGeiger² im Rampenlicht

Die 30. Saison in der Deutschen Eishockey Liga. Anlässlich der Jubiläumsspielzeit lassen die Augsburger Panther gemeinsam mit den Nürnberg Ice Tigers die Vergangenheit wieder aufleben.

Zusammen mit den Adlern Mannheim, den Eisbären Berlin und den Kölner Haien sind die beiden bayerischen Traditionsclubs zwei der fünf Gründungsmitglieder, die der Liga seit ihrer Gründung im Jahr 1994 ohne Unterbrechung zugehörig sind. Folglich sind die Partien zwischen Augsburg und Nürnberg auch die einzigen Derbys, die in jeder der bisherigen 29 Spielzeiten ausgetragen wurde.

Nun machen die beiden Clubs gemeinsame Sache und haben zwei „Retro-Derbys“ verabredet. Das Hinspiel steigt am Sonntag, 05. November 2023 um 16:30 Uhr im Curt-Frenzel-Stadion, das Rückspiel in der Arena Nürnberger Versicherung findet am Donnerstag, 28. Dezember um 19:30 Uhr statt. Beide Clubs bauen bei ihren Heimspielen viele stimmungsvolle Elemente ein, die an die besonderen 90er-Jahre erinnern werden.

In beiden Derbys werden die Augsburger Panther in einem nahezu originalgetreuen Nachbau des Heimtrikots der 1. DEL-Saison 1994-95 auflaufen. Entstanden ist dieses besondere Jersey in Kollaboration zwischen Sponsor IBGeiger² GmbH – der sich an diesen beiden Spieltagen „Im Rampenlicht“ präsentiert – dem Fanprojekt AEVtrikots.de und den Panthern. Das Logo von IBGeiger² ziert dabei wieder nur äußerst dezent die Vorderseite der Trikots. Ähnlich wie die DEL begeht die IBGeiger² Beratende Ingenieure GmbH in diesem Jahr ein rundes Jubiläum. Als regional verwurzeltes Unternehmen ist die IBGeiger² Beratende Ingenieure GmbH seit über 50 Jahren im Bereich der Tragwerksplanung tätig. Den mehr als herausfordernden Entwicklungen in der Baubranche trotzend, setzt die Ingenieurgesellschaft anlässlich des 50-jährigen Bestehens die Partnerschaft mit den Augsburger Panthern auch in schwierigen Zeiten fort.

Das weiße Retro-Jersey kann unter www.1878shop.de bereits bestellt werden. Ab dem 05. November wird es die Trikots dann auch direkt im Fanshop im CFS neben weiteren Retro-Fanartikeln zu kaufen geben.