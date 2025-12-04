Augsburger Panther setzen früh ein Zeichen: Blank bleibt, Bast kehrt zurück

Die Augsburger Panther schaffen ungewöhnlich früh Klarheit für die kommende Saison und senden mit zwei wichtigen Personalentscheidungen starke Signale an die Konkurrenz. Während ein Leistungsträger langfristig an Bord bleibt, kehrt ein alter Bekannter zurück, um die Tiefe im Kader zu stärken.

Alexander Blank verlängert – ein junger Leistungsträger bleibt

Die Panther geben bereits jetzt bekannt, dass Alexander Blank auch in der Saison 2026/27 das Trikot des Traditionsvereins tragen wird. Der 23-jährige Stürmer, der während der aktuellen Hauptrunde von der Düsseldorfer EG nach Augsburg wechselte, hat sich sofort als wertvolle Offensivkraft etabliert. In 24 Spielen verbuchte der spielstarke Linksschütze sieben Tore und 15 Vorlagen und zählt damit zu den produktivsten deutschen Spielern der Liga. Auch defensiv überzeugt Blank: Mit einem Plus-Minus-Wert von +6 ist er aktuell vereinsinterner Spitzenreiter.

Blank zeigt trotz seines jungen Alters bereits große Erfahrung: 283 DEL-Spiele und 124 Scorerpunkte stehen für den 183 cm großen und 88 kg schweren Stürmer zu Buche. Zuletzt entschied er das wichtige Auswärtsspiel in Iserlohn mit seinem Siegtreffer.

Sportdirektor Larry Mitchell betont die Bedeutung der Verlängerung: “Alex Blank hat sich im Sommer voller Überzeugung für ein Engagement bei den Augsburger Panthern entschieden. Wir konnten ihm eine klare Perspektive aufzeigen und ihm eine Rolle geben, die er mit seinen Qualitäten bislang optimal besetzt.”

Weiter erklärt er: “Er ist immer noch jung und entwicklungsfähig, weshalb wir ihm durchaus zutrauen, noch besser zu werden. […] Mit guten Spielern wie Alex wollen wir uns auch als Club Stück für Stück weiterentwickeln, zuversichtlich in die Zukunft blicken und als Organisation die letzten Jahre hinter uns lassen.”

Rückkehrer für mehr Tiefe: Jason Bast verstärkt den Sturm

Zusätzlich reagieren die Panther auf die aktuellen Herausforderungen im Kampf um die Playoff-Plätze und verpflichten Jason Bast erneut – ein Spieler, der den Club und die Liga bestens kennt. Der Deutschkanadier kam zuletzt für den ESV Kaufbeuren in der DEL2 zum Einsatz und zeigte dort mit fünf Toren und sieben Assists in acht Spielen starke Leistungen. Dank einer Ausstiegsklausel wurde die Rückkehr nach Augsburg möglich. Im Allgäu versteht man den Wechsel. „Mit Jason Bast verlässt uns ein absoluter Vorzeigeprofi und ein großes Vorbild in unserer Kabine. Wir hätten ihn natürlich sehr gerne bis zum Saisonende bei uns behalten und hatten dazu in den letzten Tagen auch viele Gespräche. Gleichzeitig können wir nachvollziehen, dass er es noch einmal in der DEL versuchen möchte”, so Patrick Reimer, sportlicher Leiter des ESVK

Mit etwas Glück könnte Bast bereits am Donnerstag im Heimspiel gegen Dresden auflaufen.

Mitchell erklärt zur Verpflichtung:”Wir waren mit dem Abgang von Luca Tosto auf der Suche nach einem deutschen Spieler für unseren Sturm und sind froh, dass sich die Rückkehr von Jason Bast kurzfristig realisieren ließ.”

Er unterstreicht außerdem die Bedeutung von Breite im Kader:

“Wenn wir erfolgreich sein wollen, benötigen wir wieder mehr Tiefe im Kader. Jason wollte unbedingt zurück in die DEL […]. Wir kennen Jason und sind überzeugt, dass er seine Rolle als harter Arbeiter und Teamspieler gut ausfüllen wird.”

Bast bringt enorme Erfahrung mit: Bereits 438 DEL-Spiele für mehrere Clubs – darunter Bremerhaven, Nürnberg, Mannheim, Köln und Augsburg – stehen in seiner Vita. Dabei verbuchte der 178 cm große, 83 kg schwere Angreifer 95 Tore und 110 Assists.

Ein klares Zeichen Richtung Zukunft

Mit der langfristigen Bindung von Alexander Blank und der sofortigen Rückkehr von Jason Bast schaffen die Augsburger Panther sportliche Stabilität und neue Optionen im Angriff. Die Maßnahmen unterstreichen den Anspruch des Clubs, wieder konstant um Playoff-Plätze mitzuspielen und sich strategisch weiterzuentwickeln.