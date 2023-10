Augsburger Panther sichern sich einen Auswärtspunkt in Köln

Nach der Heimpleite gegen Straubing ging es für die Augsburger Panther zu den wiedererstarkten Kölner Haien. Nach einem sehr ordentlichen Auswärtsspiel konnte der AEV einen Punkt mit nach Hause nehmen. Es wäre aber noch mehr drin gewesen.

Am Sonntagabend wurden die Augsburger Panther vor eigenem Publikum eiskalt geduscht. Die Straubing Tigers erwiesen sich an diesem Tag als eine Nummer zu groß, für den AEV, der mit 1:7 geschlagen in die Kabine zurückmusste. Das Feiertagsprogramm verhieß da mit dem Auswärtsspiel in Köln nichts Gutes. Die Haie sind in dieser Saison wiedererstarkt und wollten mit einem Sieg zurück an die Tabellenspitze. Anders als in der letzten Partie zeigten sich die Schwaben aber vom ersten Augenblick an hellwach und gingen bereits nach 64 Sekunden durch einen Abstauber von Hakulinen in Führung. Selbst von einem Kölner Zwischenhoch und dem Ausgleich durch Dietz Keller (7.) ließen sie sich nicht aus dem Konzept bringen. Southorn konnte mit einem platzierten Handgelenkschuss den 2:1-Pausenstand aus Augsburger Sicht erzielen (15.).

Dank des für Endras im Tor spielenden Keller konnte der KEC in einem druckvollen Mitteldrittel trotz bester Chancen nicht ausgleichen, im Gegenteil. Karjalainen erhöhte kurz vor der zweiten Pausensirene nach brillanter Vorlage von Hakulinen auf 3:1.

Mit einem Zwei-Tore-Vorsprung ging es für die Panther in den Schlussabschnitt, verteidigen konnten sie diesen allerdings nicht. Storm und Kammerer konnten für die Domstädter ausgleichen. Wie bereits am Freitag in Düsseldorf mussten die Panther in die Zusatzschicht, auch heute brachte die Verlängerung keine Entscheidung. Während Augsburg bei der DEG das abschließende Penaltyschießen für sich entscheiden konnte, zog man heute den Kürzeren. Es benötigte allerdings zwölf Schützen, ehe der Sieger feststand. Während für den AEV nur Rantakari verwandeln konnte, traf für Köln nach Kammerer auch Storm. Der Zusatzpunkt bleibt am Rheinufer. Für die Augsburger Panther ist der Punktgewinn aber sich ein Achtungserfolg. Am Freitag sollen im Heimspiel gegen Bremerhaven (19:30 Uhr) drei weitere Zähler folgen, ehe es am Sonntag zum aktuellen Tabellendritten nach Mannheim geht.