Augsburger Panther Moritz Elias schießt U20-Nationalmannschaft zum Klassenerhalt

Die deutsche U20-Nationalmannschaft konnte sich am heutigen Donnerstagvormittag in der entscheidenden Relegationspartie der 2024 IIHF-World-Junior-Championship den Verbleib in der Top-Division sichern.

Die DEB-Auswahl um U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter setzte sich im Scandinavium am Ende mit 5:4 in der Overtime, gegen die Konkurrenz aus Norwegen durch. Die Treffer für das deutsche Team erzielten Kevin Bicker (Frankfurt/10.), Veit Oswald (München/29.), Phillip Sinn (Salzburg/50.) und Niklas Hübner (Ingolstadt/51.). In der Verlängerung erzielte der Augsburger Panther Moritz Elias die Entscheidung zugunsten der DEB-Auswahl (61.).

Moritz Elias: „Ich habe Speed aus unserer Zone aufgenommen und hatte keine Möglichkeit zu passen. Dann habe ich eine Runde gedreht, stand plötzlich alleine vor dem norwegischen Tor und hab einfach abgezogen. Das war wirklich ein enorm wichtiges Tor für die gesamte Mannschaft. Wir haben Norwegen heute nicht unterschätzt und konnten am Ende den Sieg mit nach Hause nehmen. Das werden wir jetzt alle gemeinsam feiern.“

Damit gehört das deutsche Team Ende des Jahres in Ottawa, Kanada, weiterhin zu den acht besten Teams im Wettbewerb des Internationalen Eishockey-Verbands (IIHF).