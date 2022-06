Augsburger Panther | Sponsor verlängert sein Engagement

Alex Koller unterstützt die Augsburger Panther für mindestens zwei weitere Jahre als Sponsor. Sowohl als Vermittler der AXA Versicherung, für die er seit über 20 Jahren tätig ist, als auch als Inhaber einer Baufinanzierungs– und Immobilienvermittlungsagentur steht er als Werbepartner seit vielen Jahren eng an der Seite des PENNY DEL-Clubs.

So präsentiert Alex Koller weiterhin die Plus-Minus-Statistik bei Heimspielen und ist darüber hinaus mit Spots auf dem LED-Würfel im Curt-Frenzel-Stadion vertreten. Zudem wirbt er mit seiner Immobilienvermittlung mit Anzeigen im Panthermagazin 1878 INSIDE und ist mit Plätzen in einer Unternehmensloge vertreten.

„Wir freuen uns sehr über die Verlängerung der Partnerschaft mit Alex Koller um zwei weitere Spielzeiten. So verlässlich er an der Seite seiner Kunden steht, so verlässlich unterstützt er auch das Augsburger Eishockey seit vielen Jahren. Wir bedanken uns für seine große Unterstützung“, so Panther-Geschäftsführer Maximilian Horber über Kollers Engagement.