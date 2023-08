Augsburger Panther starten beim Dolomitencup in die Saison

Vor dem Beginn der 30. PENNY DEL-Saison spielen die Augsburger Panther an diesem Wochenende ihre ersten Testspiele im Rahmen des Dolomitencups 2023. Zum 17. Mal wird das bekannte Vorbereitungsturnier in der Würtharena in Neumarkt, Südtirol, vom 18. bis 20. August 2023 durchgeführt.

Neben den Rekordsiegern aus Augsburg treten auch Titelverteidiger Dynamo Pardubice aus Tschechien, Rögle BK aus Schweden und der HC Davos aus der Schweiz an. Auch diesen Sommer ist das internationale Einladungsturnier somit hochkarätig besetzt.

AEV-Coach Kreutzer: „Nach zwei intensiven Trainingswochen mit hoher Belastung sind die ersten Testspiele eine willkommene Abwechslung für unser Team. Wir müssen dieses Jahr von der ersten Sekunde an bereit sein und dafür in der Vorbereitung mit harter Arbeit die Grundlage schaffen und schnell eine Einheit werden. Die drei Tage in Südtirol sind ein wichtiger Stopp auf unserem Weg zum ersten Hauptrundenspiel am 15. September in Wolfsburg“

Die Reise in den Süden Südtirols wurde von allen Spielern des Teams unternommen, einschließlich Konrad Fiedlers, der als dritter Torwart fungiert.

Am Samstag, dem 19. August, treten die Panther im Halbfinale gegen Pardubice um 20:00 Uhr an. Das Finale ist für Sonntag, den 20. August, um 20:00 Uhr geplant, wobei das Spiel um Platz 3 um 15:45 Uhr beginnt.

Es gibt immer noch Tickets für den Dolomitencup online unter www.dolomitencup.com zu erwerben.

Auch dieses Jahr gibt es kostenpflichtige Livestreams aller Turnierspiele, die vom Veranstalter unter www.valcome.tv/feed/dol verfügbar sind. Die Preise für das Einzelticket betragen 8,50 Euro, während das Turnier-Ticket, das alle vier Partien beinhaltet, 25,00 Euro kostet.