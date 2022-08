Nach intensiven Test- und Trainingstagen starten die Augsburger Panther am Wochenende in den Spielbetrieb. Im Rahmen des Dolomitencups 2022 stehen die ersten zwei von insgesamt sieben Testspielen auf dem Plan, bevor am 16. September die neue PENNY DEL-Saison beginnt.

Die Mannschaft befindet sich bereits auf dem Weg ins italienische Neumarkt in Südtirol. Bis auf den angeschlagenen T.J. Trevelyan und Justin Volek, der aktuell mit der U20-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bundes an der U20-Weltmeisterschaft in Kanada teilnimmt, kann der neue Panthercoach Peter Russell personell aus dem Vollen schöpfen: „Wir hatten wirklich einige gute Tage zusammen auf dem Eis und freuen uns jetzt auf die ersten Spiele. Beim Dolomitencup sind nur Topteams am Start. Uns erwarten schnelle und intensive Testspiele, die sicher gute Standortbestimmungen sind. Wir wollen die Gelegenheit nutzen, uns in allen Bereichen weiter zu verbessern und als Team enger zusammenwachsen.“

Im Halbfinale am Freitag, 12. August geht es für die Panther um 20:00 Uhr gegen den tschechischen Vertreter HC Dynamo Pardubice. Das zweite Halbfinale bestreiten am Samstag der Deutsche Meister Eisbären Berlin und der EHC Biel-Bienne aus der Schweiz. Die Platzierungsspiele werden am Sonntag, 14. August 2022 in der Würtharena Neumarkt ausgetragen. Die Partie um Platz drei beginnt um 15:45 Uhr, das Finale steigt um 20 Uhr.

Einlass ist jeweils 75 Minuten vor Spielbeginn. Tickets sind weiterhin unter www.dolomitencup.com erhältlich, Resttickets wird es an den Spieltagen an der Abendkasse geben. Vor Ort haben die Veranstalter im Fanzelt wieder ein buntes Rahmenprogramm geplant.

„Ich höre nur Gutes über das Turnier und weiß, dass viele Augsburger vor Ort sein werden. Auch wenn ihr sicher noch Geduld mit dem neuen Team braucht, so wird euer lauter Support von den Rängen uns allen nach harten Trainingstagen guttun und helfen“, so Peter Russell kurz vor der Abfahrt gen Südtirol in Richtung der mitreisenden Pantherfans.

Für alle Fans, die nicht vor Ort dabei sein können, wird erneut ein Livestream zu fairen Preisen unterwww.valcome.tv/feed/dol angeboten. Einzelspiele kosten 7,50 Euro, das Turnierticket mit allen vier Partien gibt es für 20 Euro. Alle Spiele des Dolomitencups werden wieder von Alex Kunz von MagentaSport kommentiert.