Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hat am Freitag den Spielplan für die anstehende Spielzeit bekannt gegeben. Die Augsburger Panther starten mit einem Auwärtsspiel in die Saison.

Wie die DEL heute bekannt gegeben hat, werden die Augsburger Panther am Freitag, 16. September, mit einem Auswärtsspiel bei den Iserlohn Roosters die neue Saison beginnen. Für die Mannschaft von Neu-AEV-Coach Peter Russell wird dies die einzige Partie am Startwochende bleiben. Aufgrund des 15er-Teilnehmerfeldes ist immer ein Team spielfrei, am gleich am ersten Sonntag sind dies die Rot-grün-weißen.

Ein erstes Highlight wartet dann allerdings zu Beginn der folgenden Woche auf die Fans, wenn es zum ersten Derby nach München gehen wird (22.9.).

Ein besonderer Spieltag erwartet die Panther in dieser Saison dann in Köln. Neben dem DEL WINTER GAME 2022 am 03. Dezember 2022 werden die Haie im Rahmen der Cologne Stadium Series zwei weitere Freiluft-Spiele im RheinEnergieSTADION austragen, darunter die Partie Köln gegen Augsburg am Sonntag, 08. Januar 2023. Die Cologne Stadium Series wird sich auf den Ursprung des Eishockey-Sports beziehen und „Eishockey pur“ bieten. Ein klassisches Outdoor-Game, wie es vor vielen Jahren noch üblich war.

Nach dem Abstieg der Krefeld Pinguine haben sich die Löwen Frankfurt für die PENNY DEL qualifiziert. So erstreckt sich die Hauptrunde wieder über 60 Spieltage, wobei jeder der 15 Clubs insgesamt 56 Spiele (28 Heimspiele) zu absolvieren hat und an vier Spieltagen spielfrei bleibt. Die Panther empfangen den hessischen Liga-Rückkehrer erstmals kurz vor dem Jahreswechsel am 28. Dezember in der Fuggerstadt. Auch am letzten Hauptrunden-Spieltag, Sonntag, 05. März, treffen die Panther in Frankfurt auf die Löwen.

Tickets für alle Heimspiele der Panther gibt es ab Dienstag, 02. August 2022 ab 17:00 Uhr im 1878 SHOP, der an diesem Tag aus der Sommerpause zurückkehrt, sowie online unter www.panthertickets.de.

In der Saison 2021-22 gelten auch die gewohnten Bullyzeiten: Freitagsspiele und Partien an Werktagen beginnen um 19:30 Uhr, während an Sonn- und Feiertagen der Puck um 14:00 Uhr, 16:30 Uhr oder 19:00 Uhr fällt. Alle Partien der PENNY DEL werden natürlich weiterhin live von MagentaSport übertragen.

Die jeweils aktuellen Spieltermine können der Webseite der Augsburger Panther unter www.aev-panther.de/spielplan oder dem immer aktuellen und kostenlosen Fankalender (www.aev-panther.de/kalender) für alle für Smartphones, Tablets & Computer entnommen werden.

