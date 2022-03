Augsburger Panther starten mit Sieg über Berlin in Heimspielmarathon

Für die Augsburger Panther begann am Dienstag ein wahrer Heimspielmarathon mit einem Erfolgserlebnis. Gegen den Deutschen Meister und Tabellenführer Eisbären Berlin gab es nach einem tollen Eishockeyspiel einen verdienten 3:2-Erfolg.

Für die Augsburger Panther ging es am Dienstagabend in einen wahren Heimspielmarathon. Innerhalb von acht Tagen muss der AEV fünfmal vor eigenem Publikum ran. Zum Auftakt musste Trainer Serge Pelletier unter anderem auf den angeschlagenen Brady Lamb verzichten. Für Augsburgs Kapitän kam Neuzugang Blaz Gregorc (aus Graz) zu seinem ersten Auftritt im rot-grün-weißen Trikot. Es sollte ein gutes Spiel des Slowenen werden.

Premierentreffer ebnet den Weg

Während die Hauptstädter als Tabellenführer an den Lech gereist waren, geht es für die Hausherren weiterhin in erster Linie um Punkte für den Klassenerhalt. Nach engagierten Anfangsminuten gelang ihnen ein wichtiger Schritt in Richtung dieser dringend benötigten Zähler. Der aus dem AEV-Nachwuchs stammende Youngstar Niklas Länger hatte sich ein Herz gefasst, der Schuss des Verteidigers zerbrach den Schläger von Berlins Bokk, von dort flog er unhaltbar zum 1:0 ins Tornetz (8.). Es war das erste DEL-Tor des 20-Jährigen. In einem richtig guten ersten Drittel hatten die Schwaben anschließend noch mehrfach die Gelegenheit zu erhöhen. 5 Sekunden vor der Sirene war es Graham der eine Druckphase zum verdienten 2:0 nützen konnte.

Dass man sich trotz des doppelten Vorsprungs nicht zu sicher fühlen durfte, wurde direkt mit Wiederbeginn klar. Der EHC übte starken Druck auf das Tor von Roy aus und kamen so schon bald zum Anschlusstreffer. Wiederer konnte einen Schuss zum 2:1 abfälschen (25.). Die Panther ließen sich davon nicht beirren und zeigten auch in der Folge eines der besten Saisonspiele. Mit großer Einsatzbereitschaft gelang es die guten Phasen der Gäste zu überstehen und sich selbst immer wieder in gute Abschlusspositionen zu bringen. Die Führung nach vierzig Minuten hatte sich der AEV redlich verdient.

In einem großartigen Kampf boten die Augsburger dem hohen Favoriten weiter mächtig Paroli und doch kassierten sie den Ausgleich. Nach einer umstrittenen Strafzeit gegen Campbell konnte Boychuk in Überzahl für Berlin ausgleichen (53.). Wer nun das „Bärenfell“ davonschwimmen sah, hatte sich verrechnet. Nur 1:18 Minute später war Valentine nach einem starken Angriff über Miller und Sternheimer vor dem Ancicka-Tor zum Abschluss gekommen, eine Chance, die sich der Defensivabräumer mit einem gezielten Schuss nicht nehmen ließ. Ein knapper Vorsprung der angefeuert von den über 3.400 Fans bis zum Ende reichen sollte. Die Panther schnappten zum Auftakt der heißen Tage drei wichtige Punkte. Weiter geht es für die Pelletier-Truppe aber bereits morgen, wenn Bremerhaven seine Visitenkarte im Curt-Frenzel-Stadion abgeben wird (19:30 Uhr).



AEV: Roy, Keller – Haase, Gregorc, Valentine, Bergman, Graham, Länger – Sternheimer, Payerl, Mag. Eisenmenger, LeBlanc, Max Eisenmenger, Clarke, Miller, Nieleck, Puempel, Campell, Nehring, McClure

Tore: 1:0 Länger (Campbell/Miller) 8., 2:0 Graham (Gregorc/Payerl) 20., 2:1 Wiederer (Despres/Södergran) 25., 2:2 Boychuk (Bokk/Nielson) 53., 3:2 Valentine (Miller/Sternheimer) 54.,

Schiedsrichter: Brüggemann, MacFarlane| Römer, Schwenk Strafzeiten: Augsburg 8 – Berlin 6



Zuschauer: 3.429