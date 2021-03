Augsburger Panther stolpern auch über Ingolstadt – Niederlagenserie setzt sich fort

Die Augsburger Panther wollten im Derby gegen Ingolstadt nach drei Niederlagen in Serie zurück in die Erfolgsspur. Nach einer schwachen Leistung in der Defensive wurde daraus nichts. Der AEV musste sich auch heute geschlagen geben.

Nach drei Niederlagen aus fünf Spielen sind die Augsburger Panther zuletzt aus den Playoff-Rängen gerutscht. Gegen den Südgruppen-Dritten musste deshalb ein Sieg her, wenn man nicht abreisen lassen wollte. Die Verletzungen von Lamb und Abbott kamen daher zur Unzeit. Mit Verteidiger Viveiros und Torhüter Kickert streiften allerdings zwei Last-Minute-Neuzugänge allerdings zum ersten Mal das AEV-Trikot über.

Torreicher Auftakt

Der AEV kam schlecht ins Spiel. Bereits in den ersten Sekunden der Partie setzte sich der ERCI im Heimdrittel fest und ging nach gut eineinhalb Minuten durch Höfflin in Führung. Dieser Start ließ natürlich bitteres erahnen, doch die Panther antworten umgehend. Elf Sekunden nach der Gästeführung konnte Hafenrichter mit einem trockenen Schuss ausgleichen. Sicherheit gewann das Augsburger Spiel durch den Ausgleich allerdings nicht. Ingolstadt war weiter tonangebend und nachdem Höfflin Keller die Scheibe zwischen den Beinen durchgeschoben hatte wieder in Front (6.). Nun waren es aber die Panther die nach und nach besser ins Spiel kamen Druck auf das Tor von Daws antworteten. Mit Erfolg. LeBlanc (9.) und Kristo im Nachschuss konnten das Ergebnis noch vor der ersten Pause drehen.

Schwache Augsburger Defensivarbeit

Nach fünf Toren in den ersten zwanzig Minuten sollte das muntere „Scheibenschießen“ auch im Mitteldrittel weitergehen. Nach dem frühen 3:3 durch Aubry konnten die Panther dabei noch einmal die Führung übernehmen, zum letzten Mal an diesem Abend. Durch Tore von Aubry, Marshall und Kuffner zogen die nun deutlich spielbestimmenden Oberbayern davon. Nach vorne lief beim AEV nicht mehr viel zusammen, in der Abwehr wirkte man phasenweise überfordert.

Insgesamt zehn Treffer standen zur zweiten Pause auf der Anzeige und noch blieben zwanzig Minuten, um hier noch ein Comeback zu starten. Eine klare Leistungssteigerung wäre hierfür aber nötig gewesen.

Diese kam nicht. Auch wenn Ingolstadt den Vorsprung über weite Strecken nur noch verwaltete kam die Wende nicht mehr. Drei Minuten vor dem Ende machte Kuffner den Deckel auf diese Partie. Für die Augsburger Panther war diese verdiente Niederlage die vierte Pleite in Serie.

AEV: Keller, Kickert – Haase, Tölzer, Valentine, Rogl, Bergman, Sezemsky – Sternheimer, Payerl, Kharboutli, LeBlanc, Stieler, Trevelyan, Eisenmenger, Viveiros, Clarke, Miller Hafenrichter, Kristo, Abbott

Tore: 0:1 Höfflin (Storm/Wohlgemuth) 2., 1:1 Hafenrichter (Eisenmenger/Haase) 2., 1:2 Höfflin (Bodie/Ellis) 6., 2:2 LeBlanc (Valentine) 9., 3:2 Kristo (Clarke/Haase) 16., 3:3 Aubry (Kuffner/Palmu) 23., 4:3 Stieler (Vivieros/Trevelyan) 26., 4:4 Marshall (Ellis/Aubry) 30.; 4:5 Aubry 33., 4:6 Kuffner (Marshall/Ellis) 37., 4:7 Kuffner (Aubry/Palmu) 57.

Schiedsrichter: Kohlmüller, Rohatsch | Tschierner, Wölzmüller Strafzeiten: Augsburg 8 – Ingolstadt 8

Zuschauer: keine Zuschauer zugelassen