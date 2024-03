Augsburger Panther trennen sich von Trainerteam um Chefcoach Christof Kreutzer – der Auftakt zum großen Umbruch?

Zur Saison 2024-25 stellen die Augsburger Panther ihr Trainerteam neu auf. Die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Christof Kreutzer, Assistenztrainer Juha Nokelainen und Torwarttrainer Sinisa Martinovic wird nicht fortgesetzt.

Gesellschafter Lothar Sigl: „Christof Kreutzer hat sich vor rund einem Jahr voller Überzeugung der Herausforderung Augsburger Panther gestellt, einen personellen Umbruch eingeleitet und viele richtige Entscheidungen getroffen. Auch wenn es lange gut aussah, so haben wir unser gemeinsames Saisonziel am Ende allerdings doch nicht erreicht. Nach einer langen und umfangreichen Analyse der Saison 2023-24 sind wir zu dem Entschluss gekommen, unsere stets vertrauensvolle Zusammenarbeit zu beenden. Wir danken Christof sowie Juha Nokelainen und Sinisa Martinovic für ihre professionelle und akribische Arbeit und wünschen ihnen für ihren weiteren Weg alles Gute.“

Christof Kreutzer: „Hinter uns liegt eine intensive Saison, die wir nicht mit dem gewünschten Ergebnis abschließen konnten. Ich danke den Augsburger Panthern für ihr Vertrauen und den Fans für den großen Rückhalt. Dem gesamten Club wünsche ich für die Zukunft nur das Beste.“

Nach 30 Jahren raus aus der DEL?

Als die Augsburger Panther am 3. März nach der 1:3-Niederlage gegen Düsseldorf als sportlicher Absteiger in die DEL2 feststanden, kritisierte AEV-Coach Christof Kreutzer die Abstiegsregelung. Für die Schwaben heißt es jetzt wie bereits im Vorjahr, auf den Ausgang der Playoffs im Unterhaus zu warten. Sollten Kassel Meister werden , geht es für Augsburg nach 30 Jahren in der Deutschen Eishockey Liga einen Stock tiefer weiter. Maximal steht dies am 26. April fest, wenn in der zweiten Liga ein mögliches siebtes Endspiel gespielt ist. Vielleicht auch schon früher, wenn der Augsburger Erzrivale Kaufbeuren die Husskies im Halbfinale stoppen kann. So oder so: Eine ungünstige Situation für die Kaderplanung kritisiert auch Kreutzer. Während sich andere Mannschaften bereits mit ordentlichen Spielern eindecken können, heißt es für den AEV warten für welche Klasse Leute benötigt werden. Auch vor einem Jahr war dies das Problem, am Ende stand eine gerade in der Abwehr nicht immer erstligareife Truppe im Schleifgraben auf dem Eis. Es bleibt abzuwarten, ob der Spagat in diesem Jahr funktioniert.

Neuaufbau wird Kreutzer nicht zugetraut

Auch wenn Christof Kreutzer Bereitschaft gezeigt hatte, diese Aufgabe anzugehen, haben sich die verantwortlichen Gesellschafter anders entschieden. Nach nur 14 Siegen aus 52 Spielen und dem letzten Tabellenplatz ist für den 56-jährigen gebürtigen Uerdinger (jetzt ein Teil von Krefeld) Schluss.

Dass man ihm den Neuaufbau und Wiederaufstieg nicht unbedingt mehr zutraut, konnte man bereits einem Interview bei Magentasport von Sportmanager Duanne Moeser vor dem letzten DEL-Saisonspiel entnehmen. „Er hat versucht, sein Bestes zu geben, das nehmen wir an. Er hat alles gegeben und es ist aus verschiedenen Gründen nicht gelaufen, wie wir es uns alle vorgestellt haben“. Ein Bekenntnis hört sich anders an.

Wird an der Organisationsstruktur gearbeitet?

Wer nun die Aufgabe übernehmen wird und ob es die lange im Umfeld geforderte Trennung von Trainer- und Sportdirektorposition geben wird, scheint bis jetzt nicht klar zu sein. Mögliche Kandidaten könnten der frühere Panther-Profi Manuel Kofler (zuletzt Assistenzcoach in Nürnberg) oder Larry Mitchell (zuletzt Kloten/CH) sein. Auch der Name Heiko Vogler (Landshut) wird gehandelt.

In der Saison 2023/24 hatte auch Kreutzer beide Funktionen ausgeübt, zeitgemäßes Arbeiten ist dies schon lange nicht mehr. Die Teilung der Aufgaben wäre ein erster Schritt in eine zukunftsträchtige Struktur der Organisation, die auch bei den Gesellschaftern nicht haltmachen darf.

Eine deutlich breitere Eigentümerstruktur als bisher, in der aktuell Hauptgesellschafter Lothar Sigl und Mitgesellschafter Max Horber die Strippen ziehen, wäre wünschenswert. Ein gesundes, auf Langfristigkeit ausgelegtes Fundament könnte so gelegt und sicher der ein oder andere Geldgeber gefunden werden. Wer in Sport investiert, möchte mitreden. Dem Vernehmen nach soll es mehrere Interessenten für einen Einstieg geben.

pm/dome