Augsburger Panther trennen sich von zahlreichen Spielern

Die Augsburger Panther treiben ihre Personalplanungen voran und haben nach Scott Valentine und Olivier Roy Stand heute mindestens neun weitere Abgänge zu verzeichnen.

So laufen die Torhüter Moritz Borst, Oskar Östlund und Marinus Schunda, der Verteidiger Jesse Graham sowie die Angreifer Brad McClure, Samir Kharboutli, Dennis Miller, Colin Campbell und Chad Nehring in der Saison 2022-23 aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr für den PENNY DEL-Club auf.

Lothar Sigl zu den Ergebnissen der Saisonabschlussgespräche mit allen Spielern des alten Pantherteams: „Über Vertragsverlängerungen, mögliche weitere Abgänge und erste Neuzugänge informieren wir in den kommenden Wochen ausführlich. Gerade was die Besetzung der noch offenen Importstellen anbelangt, sehen wir uns allerdings nicht unter Zeitdruck und werden alle Personalentscheidungen – wie bisher auch – in enger Abstimmung mit unserem neuen Trainerteam treffen.“ Nach unseren Informationen befinden sich die Panther in Bezug auf das Trainerteam in intensiven Gesprächen, Vollzug kann man dort aber wohl noch nicht melden. Auf Neuzugänge werden die AEV-Fans trotz der zahlreichen Abgänge wohl noch etwas warten müssen.

pm/pa