Augsburger Panther treten am Wochenende beim stark besetzten Bodensee Cup an

Im Rahmen ihrer Saisonvorbereitung nehmen die Augsburger Panther ab Freitag am Bodensee Cup 2023 in der Schweiz teil, wo sie auf hochklassige Gegner treffen werden. Der Bodensee Cup wurde im Jahr 2016 von der Rüegg Sport Performance GmbH ins Leben gerufen und hat sich seitdem als angesehenes internationales Vorbereitungsturnier etabliert.

„Schon beim Dolomitencup sind wir mit Pardubice und Rögle auf europäischen Spitzenteams getroffen, auch beim Bodensee Cup bleiben die Gegner hochwertig. Sowohl Rapperswil-Jona als auch Langnau spielen in der starken Schweizer National League. Wir haben uns aber ganz bewusst für diese Gegner entschieden und möchten unser neues Team fordern. Es gilt, weiter an unseren Abläufen zu arbeiten, uns als Team zu finden und unsere Leistungen weiter zu verbessern. Auch die Einsatz- und Eiszeiten werden wir am Wochenende etwas anders verteilen, um die aktuell hohe Belastung möglichst optimal zu steuern“, sagt Christof Kreutzer.

Auch der HC Thurgau, der ESV Kaufbeuren und die Schwenninger Wild Wings nehmen am Bodensee Cup teil. Jedes Team bestreitet zwei Spiele während des Bodensee Cups 2023. Aufgrund ihrer Teilnahme an der CHL bestreitet Rapperswil nur ein Spiel, und auch Kaufbeuren trägt nur eine Partie aus. In der Schlussrangliste werden Kaufbeuren und Rapperswil dann als ein Team gewertet. Das siegreiche Team nach der regulären Spielzeit erhält zwei Punkte, bei einem Unentschieden erhalten beide Teams einen Punkt. Nach jedem Spiel wird unabhängig vom Ergebnis eine Verlängerung von maximal fünf Minuten ausgetragen. Wenn in der Verlängerung kein Tor erzielt wird, kommt es zu einem Penaltyschießen. Das siegreiche Team der Verlängerung oder des Penaltyschießens erhält einen Zusatzpunkt. Tickets für alle Turnierspiele sind auf www.bodenseecup.ch/tickets erhältlich. Darüber hinaus werden alle Spiele des Cups live auf dem Sportstreaming-Dienst RED+ unter www.redplus.sport übertragen. Der Preis pro Spiel beträgt CHF 5,90 und der Turnierpass kostet CHF 15,40.