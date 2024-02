Augsburger Panther trotz tollem Comeback nur mit einem Punkt in Frankfurt

Dank starker Comebackqualitäten konnten sich die Augsburger Panther im Kellerduell in Frankfurt beim 3:4 n.P. einen Punkt sichern. Im Kampf um den Klassenerhalt könnte dies aber zu wenig sein. Besonders bitter: Trevelyan kürte sich zum Augsburger Rekordtorschützen und musste wenig später mit einer möglicherweise schweren Verletzung vom Eis.

Nach der Heimniederlage gegen Iserlohn hieß es für die Augsburger Panther am Freitagabend „verlieren verboten“. In Frankfurt hatte der AEV mit dem Kellerduell in Frankfurt ein weiteres sogenanntes sechs Punktespiel zu bestreiten.

Beide Mannschaften wussten, worum es geht, entsprechend verhalten war der Beginn. Frankfurt war das etwas aktivere Team und konnte durch einen Nachschusstreffer von Alanov verdient in Führung gehen (13.). Die Panther taten sich schwer und kamen in der letzten Sekunde des Startdrittels doch noch zum Ausgleich. Trevelyan fälschte im Powerplay die Scheibe mit der Rückhand zum schmeichelhaften 1:1 ins Tor ab. Für das Urgestein war der 146. DEL-Treffer ein Meilenstein, er überflügelte damit Ernst „Gori“ Kopf und ist nun alleiniger Erstliga-Rekordtorschütze der Augsburger.

Trauriger Trevelyan

Lange währte seine Freude aber nicht. Augsburgs ewige Nummer 24 wurde früh im Mitteldrittel von einem Schuss seines Mitspielers Hakulinen unglücklich im Gesicht getroffen und musste mit einer vermeintlich schweren Gesichtsverletzung vom Eis (26.). Die Löwen zogen nur wenig später durch einen Doppelschlag von Bokk und Cramarossa davon. Ohne ihren so wichtigen Oldie tat sich die Schwaben in der Folge zunächst schwer.

Comebackqualitäten des AEV

Die Hessen gingen mit diesem vermeintlich komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung ins Schlussdrittel. Die Panther wussten um den Finalcharkater der Partie und kamen 1:11 Minute nach Wiederbeginn durch den schönen 20. Saisontreffer von Hakulinen wieder heran. Der Anschluss war ein Mutmacher, Augsburg war jetzt auf einmal das aktivere Team. Gut zehn Minuten vor dem Ende gelang es tatsächlich, die Anzeigetafel auf 3:3 stellen. Erneut war es Hakulinen, der einnetzen konnte. Die Kreutzer-Truppe machte es nun gut, der entscheidende Treffer wollte aber in der regulären Spielzeit nicht mehr fallen. Die Entscheidung musste in der Zusatzschicht gefunden werden. Nach einer torlosen Verlängerung, nach insgesamt 16 Penalty sicherte Bokk den Löwen den Zusatzpunkt.

Die Augsburger Panther hängen mit einem Spiel weniger vier Punkte hinter den punktgleichen Teams aus Frankfurt und Iserlohn im Tabellenkeller fest. Das Licht ist noch nicht aus, doch mit jedem weiteren Spiel ohne Sieg wird es dunkler am Schleifgraben. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt bei Augsburgs Chefcoach Christof Kreutzer aber weiter: „Punkt ist Punkt, am Ende wird abgerechent“