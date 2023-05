Augsburger Panther und Mannschaftsarzt beenden Zusammenarbeit

Panther testen in Landshut

Die Augsburger Panther und ihr langjähriger Mannschaftsarzt Dipl. med. Vladislav Trivaks beenden zur Saison 2023/24 nach elf gemeinsamen Jahren einvernehmlich ihre Zusammenarbeit.

Dipl. med Vladislav Trivaks, der leitende Arzt des renommierten Ärztehauses Augsburg Süd, gehörte seit 2012 zur medizinischen Abteilung des PENNY DEL-Clubs. In seiner Tätigkeit als Facharzt für Allgemeinmedizin und Sportmedizin war er über viele Jahre für die umfangreiche internistische Betreuung der Pantherspieler zuständig.

Ab Juni 2023 wird sich Trivaks seinen neuen Aufgaben als ärztlicher Leiter der Balletttänzer der europäisch-mexikanischen Elisa Carillo Cabrera-Stifung sowie der Betreuung von Berliner Ballettänzern im Rahmen verschiedener Projekte widmen.

Die Augsburger Panther haben den siebten von acht geplanten Tests vor der am Freitag, 15. September 2023 beginnenden 30. DEL-Saison terminiert.

Am Donnerstag, den 31. August 2023 trifft das Team von Christof Kreutzer um 19:30 Uhr auswärts in der Fanatec Arena auf den EV Landshut. Tickets gibt es in den Tagen vor dem Spiel über den Online-Ticketshop des EVL. Zudem ist eine Übertragung auf SpradeTV geplant.