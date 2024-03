Augsburger Panther verabschieden sich mit einem Derbysieg aus der DEL (-Saison)

Die Augsburger Panther standen bereits vor dem letzten Hauptrundenspiel als sportlicher Absteiger fest, sie konnten sich aber mit Anstand verabschieden. In München gab es für den AEV mit einem 5:4-Derbysieg noch einmal drei DEL-Punkte. In der Pause verweigert Sportmanager Moeser das klare Bekenntnis zum Trainer.



Endet die DEL-Zeit für die Augsburger Panther gegen ein Team aus der Stadt, aus der auch der erste Gegner stammte. Am 16.09.1994 hatte der Zweitligameister aus Schwaben die neue Liga gegen den amtierenden Deutschen Meister eröffnen dürfen. Der 08.03.2024 könnte ebenfalls historisch werden, wenn für den AEV tatsächlich der Gang in die DEL2 anstehen sollte. Bis dahin müssen aber erst einmal die Playoffs im Unterhaus gespielt und Kassel oder Krefeld Meister werden, noch ist nichts entschieden.

Augsburg erwischt einen guten Start

Das letzte DEL (-Saisonspiel) in München gingen die Rot-grün-weißen nach der Entscheidung deutlich gelöst an. Mit Oblinger und Elias hatten zwei gebürtige Augsburger die Panther im Startdrittel zweimal in Führung bringen können, zweimal glich der Meister von der Isar durch Blum und Ortega aus.

Doppelschlag bringt den AEV auf die Siegerstraße

Im Mitteldrittel konnte der AEV dann sogar zwischenzeitlich auf 5:2 davonziehen. Puempel, sowie Karjalainen und Sacher mit einem Doppelschlag innerhalb von nicht einmal einer Minute waren die Torschützen. Für den EHC wurde Parkes mit dem Treffer zum 3:5 notiert, der Sachers Schläger als Billardbande genutzt hatte.

München versuchte im Schlussabschnitt nochmals alles, außer dem Anschlusstreffer durch Ortega sollte aber nichts mehr passieren. Die Augsburger Panther sichern sich mit dem 5:4 in der nach dieser Saison ausgedienten Münchner Olympiaeishalle den dritten Sieg in dieser Saison gegen den EHC. Nocheinmal durfte sich das Team nach dem Abschiedsspiel von ihren wenigen mitgereisten Fans verabschiedet. Ein größerer Teil des eigenen Anhangs war zeitgleich im Curt-Frenzel-Stadion zum Public-Viewing versammelt.

Moeser ohne klarem Bekenntnis zu Kreutzer

Nicht nur sportlich, sondern auch personell ist in den kommenden Tagen beim AEV nun wenig klar. Auch die Trainerposition ist alles andere als gefestigt. Während Christof Kreutzer gerne weitermachen würde, verweigerte Sportmanager Duanne Moeser im Magentasport-Interview ein klares Bekenntnis zum Chefcoach: „Er hat versucht sein Bestes zu geben, das nehmen wir an. Er hat alles gegeben und es ist aus verschiedenen Gründen nicht gelaufen, wie wir es uns alle vorgestellt haben“