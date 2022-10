Für die Augsburger Panther war dies ein gebrauchtes Wochenende. Der AEV blieb nicht nur ohne Punkte, sondern verlor auch Torhüter Dennis Endras. Augsburgs verlässlicher Rückhalt verletzte sich bei der Pleite am Sonntag in Bietigheim.

Nach der Niederlage im Heimspiel am Freitag gegen Mannheim wollten die Augsburger Panther unbedingt am Sonntag in Bietigheim punkten. Daraus wurde nichts, der AEV musste auch beim bisher sieglosen Schlusslicht als Verlierer vom Eis. Es wäre mehr drin gewesen. In der neunten Spielminute waren die Fuggerstädter durch einen Distanzschuss von Haase in Führung gegangen. Augsburg war im ersten Drittel das tonangebende Team, der Ausgleich durch Wilkie kam deshalb aus dem Nichts (16.).

Katstrophen-Drittel 2

Nach dem Seitenwechsel sollte sich dies ändern. Nach einem katastrophalen Scheibenverlust von Länger hinter dem eigenen Tor ließen die Hausherren eine schnelle Kombination und das 2:1 folgen (25.). Der negative Höhepunkt aus Augsburger Sicht sollte aber wenige Sekunden später folgen. Die Panther verloren mit Dennis Endras ihren so verlässlichen Stammkeeper, der sich nach einer Abwehraktion verletzte. Keller kam für den 37-Jährigen zwischen die Pfosten. Gut zehn Minuten nach dem Tausch musste sich auch der gebürtige Augsburger erstmals geschlagen geben. Mit einem Doppelschlag durch Jasper und Lepaus innerhalb von gut eineinhalb Minuten zogen die Steelers auf 4:1 davon. Das Abwehrverhalten der Gäste war zu diesem Zeitpunkt indiskutabel. Ein ganz schwaches Mitteldrittel der Rot-grün-weißen.

Wenn man Augsburg an diesem Nachmittag allerdings eines nicht absprechen konnte, dann war dies der Willen. Kuffner brachte den AEV heran, der 3:4-Anschlusstreffer von LeBlanc 2:54 Minuten vor der Schlusssirene kam dann allerdings zu spät. Als Keller zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis gegangen war konnte Jaspar mit seinem zweiten Treffer alles klarmachen. Die Panther, die ohne ihr Corona-positives Trainergespann Russel/Mayer angetreten waren, blieb am Ende nur den Hausherren zum ersten Saisonerfolg zu gratulieren.

Wird Endras länger fehlen?

Nach diesem gebrauchten Wochenende, mit zwei aufgrund zu vieler Fehler und krasser Abwehrfehler nicht unberechtigten Niederlagen, rutschen die Jungs vom Schleifgraben in den Tabellenkeller (13.). Am Freitag kommt es im Curt-Frenzel-Stadion zum Duell gegen den aktuellen Vorletzten Iserlohn, ob Endras dann wieder zur Verfügung stehen wird, kann zumindest als unwahrscheinlich gelten. Seitens des Clubs gilt es jetzt die Untersuchungen in den kommenden Tagen abzuwarten.