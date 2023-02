Augsburger Panther verlieren auch in Schwenningen

Der Tabellenvorletzte Augsburger Panther verliert auch in Schwenningen. Bei den Wild Wings gab es ein 0:3.

Lange gab es für die Augsburger Panther nichts mehr zu jubeln, auch am Freitag sollte sich dies nicht ändern. Zu Beginn zeigte sich der AEV bemüht, scheiterte aber ein ums andere mal am starken Schwenninger Keeper Eriksson. Während Augsburg nichts aus seinen Chancen machte, zeigten sich die Wild Wings deutlich effektiver. Unter freundlicher Mithilfe der Panther-Defensive kamen sie zu ihren Treffern. Indrasis hatte von Kuffner unbedrängt einschieben dürfen (30.). Weil die Panther-Defensive wenig später einen SERC-Angreifer nicht aus dem Sichtfeld von Schlussmann Keller bringen konnte, fand auch ein Schuss von Lajunen sein Ziel (36.).

Es kam nun, wie schon so oft in dieser Saison. Der AEV stellte sein Offensivspiel nun nahezu ein. Hungerecker sorgte acht Minuten vor dem Ende für den 0:3-Endstand. Für die Augsburger Panther geht es am Sonntag noch einmal im eigenen Stadion gegen Ingolstadt (16:30 Uhr). Vielleicht zum letzten Mal für längere Zeit.