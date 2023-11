Augsburger Panther verlieren Top-Auswärtsspiel und Torhüter Endras

Wie schon am Freitag wäre für die Augsburger Panther auch am Sonntag in Köln mehr drin gewesen. Wie schon gegen Berlin hieß es aber auch am Rhein am Ende 2:3 aus Sicht der Schwaben. Am Ende verliert der AEV aber nicht nur die Punkte, sondern auch seinen Torhüter.



Die Augsburger Panther absolvieren an diesem Wochenende zwei starke Spiele und stehen doch am Ende ohne Punkte da. Nach der 2:3-Heimniederlage gegen Tabellenführer Berlin ging es für die Kreutzer-Truppe am Sonntag nach Köln, auch dort zeigten sie ein tolles Spiel, ohne dass sie sich dafür belohnen konnte.

Nach einem torlosen Startdrittel erwischte der AEV eine gute Phase nach dem ersten Seitenwechsel. Gute Chancen durch Puempel oder im Powerplay fanden aber im guten Haie-Schlussmann Ancicka ihre Endstation. Die verdiente Führung für Rot-grün-weiß erzielte Elias nach einem von Oblinger glänzend eingeleiteten Konter. Dem Ausgleich des KEC eine Minute später ging ein Foulspiel von Kammerer voraus. Der Nationalstürmer foulte im Augsburger Drittel und leitete einen Konter, den Grenier zum 1:1 nützen konnte (37.).

Auch zum Ende der letzten zwanzig Minuten waren die Gäste besser im Spiel und gingen erneut in Führung. Collins legte sich die Scheibe im Powerplay in aller Ruhe richtig hin, bevor er sie gezielt im Torwinkel versenkte (47.). Die Begegnung fand auch im Anschluss auf Augenhöhe statt, Augsburg verdiente sich etwas Zählbares redlich, bekam es aber nicht gutgeschrieben. Storm mit einer feinen Einzelaktion (52.) und wenig später Kammerer (55.) mit einem Penalty drehten den Spielstand zugunsten der Rheinländer. Trotz aller Bemühungen sollte für den AEV nichts mehr zu verbuchen sein und es sollte noch bitterer kommen. Der an diesem Abend glänzend haltende Endras verletzte sich bei einer Abwehraktion, als ein eigener Spieler in ihn rutschte und das Knie am Torpfosten abwinkelte.

Die Augsburger Panther verlieren somit nicht nur das zweite Spiel an diesem Wochenende, sondern mit Endras auch einen seiner beiden Torhüter. „Wir waren teilweise das bessere Team. Bitter das man durch so einen Penaltyschuss verliert, wir haben aber ein Topspiel gemacht“, so Trainer Christof Kreutzer nach dem Spiel bei Magenta, zur Verletzung seines Keepers konnte er da noch nichts sagen.