Augsburger Panther verpflichten Ex-DEL2-Goalie Martinovic als Torwarttrainer

Die Augsburger Panther haben die vakante Stelle des Goaltending & Video Coaches neu besetzt. Sinisa Martinovic verstärkt das Trainerteam des PENNY DEL-Clubs.

Sinisa Martinovic bestritt in seiner aktiven Laufbahn 640 Spiele in der DEL2 und 17 Spiele in der DEL. Mit den Bietigheim Steelers gewann der ehemalige Torhüter 2009, 2015 und 2018 die Zweitliga-Meisterschaft. Nach seinem Karriereende arbeitete der 42-Jährige für den Deutschen Eishockey-Bund als Torwart- und Videotrainer der U18- und U20-Nationalmannschaften. Zudem war Martinovic in der abgelaufenen Spielzeit als Torwarttrainer im Nachwuchs der Kölner Haie tätig.

Panthercoach Christof Kreutzer: „Sinisa Martinovic ist ein noch junger, aufstrebender Trainer mit einer positiven Ausstrahlung, der menschlich sehr gut in unser Team passen wird. Er kennt und schätzt Dennis Endras sowie Markus Keller und wird in der täglichen Trainingsarbeit ein wichtiger Ansprechpartner und Ratgeber für unsere beiden Goalies sein.“

„Ich freue mich sehr über den Schritt in den Trainerstab eines PENNY DEL-Clubs und das große Vertrauen von Christof Kreutzer und den Verantwortlichen der Panther. Mit Dennis Endras und Markus Keller treffe ich Augsburg auf zwei erfahrene Torhüter, die ihre Qualitäten über Jahre hinweg unter Beweis gestellt haben. Ich möchte ihnen in unserer intensiven Zusammenarbeit helfen, dass sie ihr volles Leistungspotential abrufen können und immer gut vorbereitet in unsere Spiele gehen“, so der neue Goaltending & Video Coach Sinisa Martinovic.