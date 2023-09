Augsburger Panther verpflichten finnischen Verteidiger Rantakari

Die Augsburger Panther reagieren schnellstmöglich auf den verletzungsbedingten Ausfall ihres Kapitäns Dave Warsofsky. Der Finne Otso Rantakari verstärkt die Abwehr des PENNY DEL-Clubs und soll idealerweise bereits an diesem Wochenende zum Einsatz kommen.

Panthercoach Christof Kreutzer: „Wir haben auch in den letzten Wochen permanent den Spielermarkt sondiert. Als wir Montagabend Klarheit über die Verletzung von Dave Warsofsky hatten, haben wir uns sofort um eine Verstärkung für unser Team bemüht. Otso Rantakari haben wir schon seit einiger Zeit auf unserer Liste, jetzt hat sich dieser für uns wichtige Transfer glücklicherweise binnen weniger Tage realisieren lassen. Mit Otso bekommen wir einen rechtsschießenden und läuferisch gut ausgebildeten Offensivverteidiger mit Qualitäten im Powerplay, der in europäischen Topligen in seinen Teams immer eine verlässliche Größe war.“

In der Saison 2022-23 spielte Rantakari für HIFK in der finnischen Liiga. In 65 Spielen standen für den 182 cm großen und 85 kg schweren Defender 31 Scorerpunkte und ein Plus-Minus-Wert von +16 zu Buche. Insgesamt bestritt der Rechtsschütze 366 Spiele mit 186 Scorerpunkten in Finnlands Eliteliga für HIFK, Tappara Tampere und Espoo Blues. Als Teamkollege von Jere Karjalainen feierte Rantakari 2016 mit Tappara die Meisterschaft. 2015 wurde er zum Rookie des Jahres gewählt, 2018 war er punktbester Verteidiger der Playoffs. Auch in die Nationalmannschaft seines Heimatlandes wurde Rantakari bereits berufen.

In der Schweizer National League war Otso Rantakari bereits beim HC Davos und dem EHC Biel-Bienne (Saison 2019-20 als Verteidiger mit den meisten Toren der Liga) sowie dem HC Fribourg-Gottéron (2021-22) unter Vertrag. Dazu kommt ein einjähriger Stopp in der KHL bei Neftekhimik Nizhnekamsk in der Spielzeit 2020-21.

Otso Rantakari traf am gestrigen Abend in Augsburg ein und hat alle medizinischen Untersuchungen erfolgreich durchlaufen. Am heutigen Vormittag absolvierte er bereits seine erste Trainingseinheit mit seinen neuen Teamkollegen und tritt nun die Reise zum Auswärtsspiel nach Wolfsburg an. Nach Möglichkeit soll Rantakari in der Partie bei den Grizzlys am Freitagabend erstmalig zum Einsatz kommen.