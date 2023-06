Augsburger Panther verpflichten Kapitän von Topclub Lukko Rauma

Die Augsburger Panther haben sich die Dienste des Stürmers Anrei Hakulinen gesichert. Der variabel einsetzbare Angreifer wechselt von Lukko aus der finnischen Liiga in die Fuggerstadt.

Anrei Hakulinen, der gebürtig aus Turku stammt, absolvierte seit 2014 für die Pelicans, KooKoo und Lukko 422 Spiele im finnischen Oberhaus. Dabei stehen für den 33-jährigen Linksschützen 99 Tore und 155 Assists zu Buche. Ein Plus-Minus-Wert von +61 unterstreicht zudem das defensive Verantwortungsbewusstsein des 188 cm großen und 90 kg schweren Finnen. Dabei gilt Hakulinen als Leader und Vorbild für junge Spieler. Lukko führte er in den vergangenen beiden Jahren gar als Teamkapitän aufs Eis. Auch in die Nationalmannschaft seines Heimatlandes wurde er noch letzte Saison im Rahmen der Euro Hockey Tour aufgrund seiner starken Leistungen im Club berufen.

Panthercoach Christof Kreutzer: „Mit Anrei Hakulinen haben wir einen sehr kompletten und gut ausgebildeten Stürmer für unser neues Team gewinnen können. Er verfügt offensiv wie defensiv über große Qualitäten, hat viel Erfahrung in einer europäischen Top-Liga sammeln können und bekam auch in der Nationalmannschaft einer großen Eishockeynation wie Finnland seine Chance. Er ist ein Leadertyp, der sich nun auch in Deutschland und der DEL einen Namen machen möchte. Wir sind froh, dass wir einen Spieler mit seiner Vita nach Augsburg lotsen konnten.“

„Das deutsche Eishockey hat in den letzten Jahren eine gute Entwicklung genommen, die DEL ist eine starke Liga. Mit Christof Kreutzer hatte ich sehr gute Gespräche und freue mich nun, meine Karriere in einem anderen Land bei einem Traditionsclub fortsetzen zu können. Ich möchte meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen“, ergänzt Anrei Hakulinen, der für die Panther mit der Nummer 94 stürmen wird.